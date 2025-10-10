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Το (νέο) αγροτικό ζήτημα σοβαρεύει
Ανεμοδείκτης
12:36 - 10 Οκτ 2025

Το (νέο) αγροτικό ζήτημα σοβαρεύει

Άγγελος Κωβαίος
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Το θέμα για την κυβέρνηση εν όψει εκλογών, όποτε κι αν γίνουν, αρχίζει και σοβαρεύει.

Όπως αρχίζει και φαίνεται, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ότι δεν φάνηκαν αρκετές για να «κουνήσουν τη βελόνα» των δημοσκοπήσεων οι εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις.

Το μεγάλο θέμα, που μπορεί να έχει και υψηλό εκλογικό κόστος, είναι τα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και η στάση πληρωμών του οργανισμού προς τους αγρότες. Οι αντιδράσεις εναντίον του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, οι οποίοι εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες (Καρδίτσα και Λάρισα, αντίστοιχα) είναι ήδη έντονες. Λέγεται ότι σε έναν επικείμενο ανασχηματισμό η αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο θα είναι αναπόφευκτη, ασχέτως του αν αυτό θα αλλάξει κάτι. Πάντως, το ενδεχόμενο να πάει η κυβέρνηση στις εκλογές με ανοιχτό το νέο «αγροτικό ζήτημα» είναι ορατό…

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 12:11
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