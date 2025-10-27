Πολιτικό κρυφτούλι στο Πεντάγωνο

Για την Τετάρτη (29/10) είναι προγραμματισμένη στο Πεντάγωνο άλλη μία φιέστα. Θέμα της είναι η παρουσίαση της νέας πρόσοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων, όμως η εκδήλωση έχει προσλάβει και (σχετικά) βαρύ πολιτικό χαρακτήρα, αφού έρχεται σε συνέχεια των τζαρτζαρισμάτων μεταξύ υπουργείου Άμυνας και Μαξίμου, με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το θέμα έχει αρχίσει να γίνεται χαριτωμένο και ανάλαφρο - για να μην πει κανείς κάτι χειρότερο. Εν αναμονή της εκδήλωσης έγινε γνωστό ότι παρών θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επειδή όμως έγινε αυτό γνωστό, ενημέρωσε και ο Αντώνης Σαμαράς ότι δεν θα είναι παρών.

Αυτό συνέβη και προ ημερών στην παρουσίαση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, σε αντίθεση με την αντίστοιχη εκδήλωση της 26ης Μαρτίου στο Πεντάγωνο για την παρουσίαση της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης, απ’ όπου απουσίαζε ο Πρωθυπουργός (το ότι και οι δύο εκδηλώσεις γίνονται την επομένη εθνικής επετείου, είναι ένα άλλο χαριτωμένο στοιχείο). Κατά την τετριμμένη ανάλυση, πάντως, αυτά σημαίνουν «οριστική ρήξη» Σαμαρά - Μητσοτάκη. Το λες όμως και πολιτικό κρυφτούλι και φαίνεται ποιος κρύβεται από ποιον…