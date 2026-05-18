Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;
Ανεμοδείκτης
15:09 - 18 Μάι 2026

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Άγγελος Κωβαίος
Υπό μία έννοια, όλα όσα εκτυλίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ένα στοιχείο γραφικότητας. Το κόμμα είναι υπό διάλυση και αναμένει εναγωνίως τις ανακοινώσεις Τσίπρα, προκειμένου τα περισσότερα στελέχη του να βρουν, ή τουλάχιστον να αναζητήσουν, πολιτικό καταφύγιο.

Υπάρχουν όμως θέματα διαδικαστικά και «λεπτομέρειες», όπως τι θα γίνει με την κρατική χρηματοδότηση (περί τα 7 εκατ. ευρώ για το 2026), αν ο ΣΥΡΙΖΑ απορροφηθεί από τον Τσίπρα και πάψει να υπάρχει. Είναι ένα θέμα όμως και το πώς θα πάψει να υπάρχει, αφού αυτό δεν γίνεται με μία απλή απόφαση, αλλά μέσω διαδικασιών (συνεδρίαση ΚΕ, απόφαση από έκτακτο Συνέδριο, κ.λπ).

Βέβαια, όπως φάνηκε και στην περίπτωση Κασσελάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πρόβλημα να παρακάμψουν διαδικασίες και τυπικότητες. Εδώ όμως προκύπτουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής τάξης, που είναι άγνωστο πώς θα λυθούν, με σεβασμό της νομιμότητας…

