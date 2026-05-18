Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ο Κέβιν Γουόρς πρόκειται να ορκιστεί την προσεχή Παρασκευή 22/5 στον Λευκό Οίκο, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά του στην ηγεσία της Federal Reserve, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο της αμερικανικής προεδρίας.

Ο διορισμός του επικυρώθηκε από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών την Τετάρτη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στην κορυφή της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο 56χρονος Γουόρς αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και τη διεθνή οικονομία, καθώς η Fed συνεχίζει να διαχειρίζεται τις πιέσεις που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, την πορεία των επιτοκίων και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Η επιλογή του σηματοδοτεί, παράλληλα, μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ της Fed και του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε επανειλημμένα ασκήσει δημόσια κριτική στον Τζερόμ Πάουελ για τη στάση του απέναντι στα επιτόκια, θεωρώντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα έπρεπε να προχωρήσει σε πιο επιθετικές μειώσεις.

Την ίδια ώρα, η ανάληψη των καθηκόντων του Γουόρς έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, με στελέχη των Δημοκρατικών να εκφράζουν ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και να κατηγορούν τον νέο επικεφαλής ότι βρίσκεται υπερβολικά κοντά στις πολιτικές επιλογές του Λευκού Οίκου.