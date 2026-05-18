Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Μετά από σχεδόν δύο ώρες διαβουλεύσεων, σώμα ενόρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε τους βασικούς ισχυρισμούς του Έλον Μασκ κατά του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο ηχηρές δικαστικές αντιπαραθέσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, υπό την προεδρία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, η οποία υιοθέτησε την κρίση του συμβουλευτικού σώματος ενόρκων ότι οι αξιώσεις του Μασκ περί παραβίασης φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και αδικαιολόγητου πλουτισμού είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα. Όπως επισημάνθηκε, ο επιχειρηματίας διέθετε χρονικό περιθώριο τριών ετών για να κινηθεί νομικά, χωρίς ωστόσο να το πράξει εγκαίρως.

Η δικαστής ανέφερε ότι υπήρχε «σημαντικός όγκος αποδεικτικών στοιχείων» που στήριζε την απόφαση των ενόρκων, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να απορρίψει άμεσα τις αξιώσεις του Μασκ. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Στίβεν Μόλο, διατήρησε το δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Ο Έλον Μασκ είχε προσφύγει κατά του Σαμ Άλτμαν, της OpenAI αλλά και της Microsoft το 2024, υποστηρίζοντας ότι η OpenAI εγκατέλειψε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της προκειμένου να επιδιώξει εμπορικά και οικονομικά οφέλη. Ο ίδιος, που συγκαταλέγεται στους συνιδρυτές της εταιρείας το 2015, είχε αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο τρία χρόνια αργότερα.

Στην αγωγή του, ο Μασκ ισχυριζόταν ότι είχε συνεισφέρει περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα υπηρετούσε «το καλό της ανθρωπότητας» και όχι την κερδοφορία ιδιωτικών συμφερόντων. Ζητούσε, μάλιστα, να επιστραφούν έως και 134 δισεκατομμύρια δολάρια σε φερόμενα «παράνομα αποκτηθέντα κέρδη», καθώς και την απομάκρυνση του Σαμ Άλτμαν και του προέδρου της εταιρείας, Γκρεγκ Μπρόκμαν, από τις ηγετικές θέσεις της OpenAI.

Η OpenAI και η Microsoft αντέτειναν ότι οι δωρεές του Μασκ δεν συνοδεύονταν από νομικούς περιορισμούς και ότι η αναδιάρθρωση της εταιρείας ήταν απαραίτητη ώστε να ανταγωνιστεί τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Google DeepMind, σε έναν ιδιαίτερα δαπανηρό αγώνα ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι νομικοί εκπρόσωποι της OpenAI παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο ίδιος ο Μασκ είχε εξετάσει στο παρελθόν την υιοθέτηση κερδοσκοπικού μοντέλου λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ είχε προτείνει ακόμη και συγχώνευση με την Tesla.

Η υπόθεση είχε αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος λόγω της ολοένα εντεινόμενης αντιπαλότητας ανάμεσα στους δύο ισχυρούς άνδρες της τεχνολογίας. Το 2023, ο Μασκ ίδρυσε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, η οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη SpaceX, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με την OpenAI.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης δίκης κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ο Σαμ Άλτμαν, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο επικεφαλής της Microsoft Σάτια Ναδέλα, αλλά και ο ίδιος ο Έλον Μασκ.

Η δικαστική απόφαση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις δύο πλευρές, καθώς τόσο η OpenAI όσο και η SpaceX προετοιμάζονται για κινήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ιστορικών διαστάσεων δημόσιες εγγραφές και νέους γύρους χρηματοδότησης.

Η OpenAI άντλησε πρόσφατα κεφάλαια με αποτίμηση που ξεπερνά τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια, συνεχίζοντας την επιθετική ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών της. Την ίδια ώρα, η SpaceX του Μασκ φέρεται να προχωρά στις διαδικασίες για δημόσια εγγραφή, έχοντας ήδη αποτιμηθεί σε επίπεδα άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μετά τη συγχώνευσή της με την xAI.