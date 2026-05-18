ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν
Ειδήσεις
23:10 - 18 Μάι 2026

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά από σχεδόν δύο ώρες διαβουλεύσεων, σώμα ενόρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε τους βασικούς ισχυρισμούς του Έλον Μασκ κατά του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο ηχηρές δικαστικές αντιπαραθέσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, υπό την προεδρία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, η οποία υιοθέτησε την κρίση του συμβουλευτικού σώματος ενόρκων ότι οι αξιώσεις του Μασκ περί παραβίασης φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και αδικαιολόγητου πλουτισμού είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα. Όπως επισημάνθηκε, ο επιχειρηματίας διέθετε χρονικό περιθώριο τριών ετών για να κινηθεί νομικά, χωρίς ωστόσο να το πράξει εγκαίρως.

Η δικαστής ανέφερε ότι υπήρχε «σημαντικός όγκος αποδεικτικών στοιχείων» που στήριζε την απόφαση των ενόρκων, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να απορρίψει άμεσα τις αξιώσεις του Μασκ. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Στίβεν Μόλο, διατήρησε το δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Ο Έλον Μασκ είχε προσφύγει κατά του Σαμ Άλτμαν, της OpenAI αλλά και της Microsoft το 2024, υποστηρίζοντας ότι η OpenAI εγκατέλειψε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της προκειμένου να επιδιώξει εμπορικά και οικονομικά οφέλη. Ο ίδιος, που συγκαταλέγεται στους συνιδρυτές της εταιρείας το 2015, είχε αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο τρία χρόνια αργότερα.

Στην αγωγή του, ο Μασκ ισχυριζόταν ότι είχε συνεισφέρει περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα υπηρετούσε «το καλό της ανθρωπότητας» και όχι την κερδοφορία ιδιωτικών συμφερόντων. Ζητούσε, μάλιστα, να επιστραφούν έως και 134 δισεκατομμύρια δολάρια σε φερόμενα «παράνομα αποκτηθέντα κέρδη», καθώς και την απομάκρυνση του Σαμ Άλτμαν και του προέδρου της εταιρείας, Γκρεγκ Μπρόκμαν, από τις ηγετικές θέσεις της OpenAI.

Η OpenAI και η Microsoft αντέτειναν ότι οι δωρεές του Μασκ δεν συνοδεύονταν από νομικούς περιορισμούς και ότι η αναδιάρθρωση της εταιρείας ήταν απαραίτητη ώστε να ανταγωνιστεί τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Google DeepMind, σε έναν ιδιαίτερα δαπανηρό αγώνα ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι νομικοί εκπρόσωποι της OpenAI παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο ίδιος ο Μασκ είχε εξετάσει στο παρελθόν την υιοθέτηση κερδοσκοπικού μοντέλου λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ είχε προτείνει ακόμη και συγχώνευση με την Tesla.

Η υπόθεση είχε αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος λόγω της ολοένα εντεινόμενης αντιπαλότητας ανάμεσα στους δύο ισχυρούς άνδρες της τεχνολογίας. Το 2023, ο Μασκ ίδρυσε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, η οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη SpaceX, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με την OpenAI.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης δίκης κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ο Σαμ Άλτμαν, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο επικεφαλής της Microsoft Σάτια Ναδέλα, αλλά και ο ίδιος ο Έλον Μασκ.

Η δικαστική απόφαση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις δύο πλευρές, καθώς τόσο η OpenAI όσο και η SpaceX προετοιμάζονται για κινήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ιστορικών διαστάσεων δημόσιες εγγραφές και νέους γύρους χρηματοδότησης.

Η OpenAI άντλησε πρόσφατα κεφάλαια με αποτίμηση που ξεπερνά τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια, συνεχίζοντας την επιθετική ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών της. Την ίδια ώρα, η SpaceX του Μασκ φέρεται να προχωρά στις διαδικασίες για δημόσια εγγραφή, έχοντας ήδη αποτιμηθεί σε επίπεδα άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μετά τη συγχώνευσή της με την xAI.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Στην Κίνα με ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας &amp; στόχο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες
Ειδήσεις

Τραμπ: Στην Κίνα με ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας & στόχο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες

Η OpenAI ρίχνει τη σκιά της στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI ρίχνει τη σκιά της στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών

Μασκ vs OpenAI - Microsoft: Ξεκίνησε η «μητέρα των νομικών μαχών» για την τεχνητή νοημοσύνη
Επιχειρήσεις

Μασκ vs OpenAI - Microsoft: Ξεκίνησε η «μητέρα των νομικών μαχών» για την τεχνητή νοημοσύνη

Wall: Βουτιά Nasdaq και τεχνολογικών κολοσσών μετά το «σήμα κινδύνου» της OpenAI
Χρηματιστήρια

Wall: Βουτιά Nasdaq και τεχνολογικών κολοσσών μετά το «σήμα κινδύνου» της OpenAI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ