ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές
Πολιτική
23:15 - 18 Μάι 2026

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, με στόχο τη συντόμευση τόσο της ανάκρισης όσο και της εκδίκασης σχετικών αδικημάτων.

Η ρύθμιση ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η πρωτοβουλία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ποινική διερεύνηση υποθέσεων βουλευτών, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να δημιουργούν μακροχρόνιες εκκρεμότητες με επιπτώσεις τόσο στην άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων όσο και στη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας.

Με την τροπολογία προστίθεται νέο άρθρο (32Α) στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο καθορίζει ειδικές διαδικασίες και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τις υποθέσεις βουλευτών, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια δίωξης από τη Βουλή ή πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα.

Για τις υποθέσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα προβλέπεται άμεση παραπομπή στο αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με υποχρεωτικό προσδιορισμό δικασίμου εντός τριών μηνών. Παράλληλα, σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής, τίθενται ανώτατα χρονικά όρια δεκαπέντε ημερών και δύο μηνών αντίστοιχα.

Για τις κακουργηματικές πράξεις, η ανάκριση θα διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, ενώ προβλέπεται επιτάχυνση των ανακριτικών προθεσμιών στο μισό του ισχύοντος χρόνου. Επιπλέον, οι υποθέσεις θα οδηγούνται στο ακροατήριο κατά απόλυτη προτεραιότητα μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την παραπομπή.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι τυχόν συμμέτοχοι, ανεξάρτητα από το αν είναι βουλευτές ή όχι, θα δικάζονται στο ίδιο πλαίσιο διαδικασίας, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της υπόθεσης και η έκδοση διαφορετικών ή αντικρουόμενων δικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση των υποθέσεων, στη μείωση των καθυστερήσεων μεταξύ συγκατηγορουμένων, στην εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου και στη διασφάλιση ενιαίας αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών, με στόχο την πληρέστερη αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια
Ειδήσεις

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
Πολιτική

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους
Πολιτική

«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Πολιτική

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ