Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, με στόχο τη συντόμευση τόσο της ανάκρισης όσο και της εκδίκασης σχετικών αδικημάτων.

Η ρύθμιση ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η πρωτοβουλία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ποινική διερεύνηση υποθέσεων βουλευτών, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να δημιουργούν μακροχρόνιες εκκρεμότητες με επιπτώσεις τόσο στην άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων όσο και στη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας.

Με την τροπολογία προστίθεται νέο άρθρο (32Α) στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο καθορίζει ειδικές διαδικασίες και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τις υποθέσεις βουλευτών, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια δίωξης από τη Βουλή ή πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα.

Για τις υποθέσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα προβλέπεται άμεση παραπομπή στο αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με υποχρεωτικό προσδιορισμό δικασίμου εντός τριών μηνών. Παράλληλα, σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής, τίθενται ανώτατα χρονικά όρια δεκαπέντε ημερών και δύο μηνών αντίστοιχα.

Για τις κακουργηματικές πράξεις, η ανάκριση θα διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, ενώ προβλέπεται επιτάχυνση των ανακριτικών προθεσμιών στο μισό του ισχύοντος χρόνου. Επιπλέον, οι υποθέσεις θα οδηγούνται στο ακροατήριο κατά απόλυτη προτεραιότητα μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την παραπομπή.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι τυχόν συμμέτοχοι, ανεξάρτητα από το αν είναι βουλευτές ή όχι, θα δικάζονται στο ίδιο πλαίσιο διαδικασίας, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της υπόθεσης και η έκδοση διαφορετικών ή αντικρουόμενων δικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση των υποθέσεων, στη μείωση των καθυστερήσεων μεταξύ συγκατηγορουμένων, στην εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου και στη διασφάλιση ενιαίας αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών, με στόχο την πληρέστερη αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.