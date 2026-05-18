Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 20:00, στην πλατεία Θησείου, θα παρουσιάσει επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που ετοιμάζει, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Unmute Now, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα κυρίως προς τη νέα γενιά να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής προοπτικής, τονίζοντας την ανάγκη «να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση πλούτου και ισχύος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους ανθρώπους διεθνώς. Όπως ανέφερε, η διεύρυνση των ανισοτήτων συνοδεύεται από ενίσχυση αυταρχικών τάσεων και βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εργασία, την εκπαίδευση και τη στέγαση. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες των εργαζόμενων φοιτητών, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους «αιώνιους φοιτητές», ενώ υποστήριξε ότι το στεγαστικό πρόβλημα και η διαχρονική αδυναμία μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος επιβαρύνουν σημαντικά τη νέα γενιά.

Παράλληλα, υπενθύμισε παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που, όπως είπε, ανατράπηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας ειδική αναφορά στη 13η σύνταξη και στη σταδιακή εισαγωγή σε ορισμένες σχολές χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας πρότεινε τη δημιουργία ενός κινήματος με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων στις εκλογές, επισημαίνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι νέοι αδυνατούν να ψηφίσουν επειδή βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Υπογράμμισε, δε, ότι ενώ έχει προβλεφθεί η δυνατότητα ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν έχει ακόμη δοθεί αντίστοιχη λύση για τους νέους εργαζόμενους εντός της χώρας.