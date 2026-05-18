Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο
Πολιτική
22:40 - 18 Μάι 2026

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Reporter.gr Newsroom
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 20:00, στην πλατεία Θησείου, θα παρουσιάσει επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που ετοιμάζει, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Unmute Now, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα κυρίως προς τη νέα γενιά να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής προοπτικής, τονίζοντας την ανάγκη «να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση πλούτου και ισχύος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους ανθρώπους διεθνώς. Όπως ανέφερε, η διεύρυνση των ανισοτήτων συνοδεύεται από ενίσχυση αυταρχικών τάσεων και βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εργασία, την εκπαίδευση και τη στέγαση. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες των εργαζόμενων φοιτητών, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους «αιώνιους φοιτητές», ενώ υποστήριξε ότι το στεγαστικό πρόβλημα και η διαχρονική αδυναμία μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος επιβαρύνουν σημαντικά τη νέα γενιά.

Παράλληλα, υπενθύμισε παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που, όπως είπε, ανατράπηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας ειδική αναφορά στη 13η σύνταξη και στη σταδιακή εισαγωγή σε ορισμένες σχολές χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας πρότεινε τη δημιουργία ενός κινήματος με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων στις εκλογές, επισημαίνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι νέοι αδυνατούν να ψηφίσουν επειδή βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Υπογράμμισε, δε, ότι ενώ έχει προβλεφθεί η δυνατότητα ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν έχει ακόμη δοθεί αντίστοιχη λύση για τους νέους εργαζόμενους εντός της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 23:02
Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

