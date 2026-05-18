Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Το σήριαλ γύρω από τη ZIM απέκτησε νέο επεισόδιο, παρά το γεγονός ότι η πώληση της εταιρείας έμοιαζε ουσιαστικά κλειδωμένη.

Σύμφωνα με το Maritime Analytica, η συμφωνία με Hapag-Lloyd και FIMI είχε ήδη λάβει έγκριση 97%, ενώ το πλαίσιο θεωρείτο δεσμευτικό. Ωστόσο, στο τραπέζι εμφανίστηκε νέα, υψηλότερη ισραηλινή πρόταση.

Ο επενδυτικός όμιλος του Haim Sakal φέρεται να κατέθεσε προσφορά 4,5 δισ. δολαρίων σε μετρητά, περίπου 300 εκατ. δολάρια υψηλότερη από την ήδη συμφωνημένη συναλλαγή.

Η πρόταση συνοδεύεται επίσης από μπόνους 250 εκατ. δολαρίων προς τους εργαζομένους και δέσμευση για πλήρη ισραηλινό έλεγχο του στόλου και των επιχειρήσεων της ZIM.