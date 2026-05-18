Ανεμοδείκτης
15:49 - 18 Μάι 2026

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Άγγελος Κωβαίος
Το εφετινό συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, με γενικό θεματικό πλαίσιο  «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», ξεκίνησε την Δευτέρα (18/5), με την παρουσίαση της έρευνας της Metron Analysis και μία παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Στα όσα ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κυριάρχησε μία σαφής αντιπολιτευτική διάθεση και μία σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Ξεχώρισε ανάμεσα στα πολλά, το επικριτικό σχόλιο του κ. Βενιζέλου στα όσα είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ και το δίλημμα που τέθηκε «ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο αν χτυπήσει στις 03:00 τα ξημερώματα».

«Θα πρέπει να μας απαντήσει ποιο θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνει ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διόλου ασήμαντο…

