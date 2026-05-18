Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση
23:19 - 18 Μάι 2026

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν τη Δευτέρα 18/5, δεχόμενοι πιέσεις κυρίως από τον τεχνολογικό τομέα, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, εν αναμονή νέων εξελίξεων γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρύς δείκτης S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση 0,07%, κλείνοντας στις 7.403,05 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,51% στις 26.090,73 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 159,95 μονάδες ή 0,32%, φτάνοντας στις 49.686,12 μονάδες.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές στον κλάδο των μνημών, με τη Seagate να ηγείται της πτώσης, μετά από δήλωση του CEO της σε συνέδριο της JPMorgan ότι η δημιουργία νέων εργοστασίων θα «απαιτήσει πολύ χρόνο». Η μετοχή της Seagate υποχώρησε σχεδόν 7%, παρασύροντας και τη Micron Technology, η οποία έχασε περίπου 6%, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ικανότητα της βιομηχανίας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Παράλληλα, η Western Digital υποχώρησε κατά 4,8% και η Sandisk κατά 5,3%. Πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με τη Nvidia και τη Broadcom να χάνουν περίπου 1% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια ευαίσθητη συγκυρία για τις αγορές. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ ο Dow είχε προσωρινά επανέλθει πάνω από τις 50.000 μονάδες.

Ωστόσο, στο τέλος της εβδομάδας οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πλήγμα, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς αυξήθηκαν. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου έφτασε σε υψηλό περίπου ενός έτους, ενώ κινήθηκε σταθεροποιητικά και το 10ετές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 30ετών gilts κινήθηκαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στα ιαπωνικά μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Οι μετοχές τεχνολογίας, που είχαν οδηγήσει την αγορά σε ρεκόρ, επηρεάστηκαν αρνητικά από την άνοδο των αποδόσεων. Ο δείκτης Nasdaq-100 υποχώρησε κατά 1,5% την Παρασκευή, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τις 27 Μαρτίου.

Οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν αυξημένες, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, καθώς το μέλλον της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιο. Τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν περίπου 3% στα 108,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 2% στα 112,10 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών περιορίστηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social ότι αναστέλλεται η σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι ηγέτες των οποίων ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν πρέπει να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα».

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα καθιστούν απίθανη μια άμεση μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

«Υπάρχουν πραγματικά πληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε ο CEO της WEBs Investments, Μπεν Φούλτον, στο CNBC, χαρακτηρίζοντας τις υψηλές τιμές του πετρελαίου ως κρίσιμο παράγοντα. «Θα είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί αυτό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγορές ενδέχεται να κινηθούν σε ένα στενό εύρος διακύμανσης το επόμενο διάστημα, εκτός αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

«Θα μπορούσα να δω τους επενδυτές να αρχίζουν να κατοχυρώνουν γρήγορα τα κέρδη τους», πρόσθεσε.

Σημαντικά κέρδη ακόμα μία ημέρα για το πετρέλαιο

Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα καθώς η ένταση κλιμακώνεται και πάλι στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει σήμερα ότι "παγώνει" την επίθεση που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τρίτη κατά του Ιράν.

Τα futures του Brent για τον Ιούλιο ενισχύθηκαν 2,6% και έκλεισαν στα 112,10 δολ. το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού WTI για τον Ιούνιο σημείωσαν άλμα 3,1% στα 108,66 δολ. το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το συμβόλαιο λήγει την Τρίτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 01:15
