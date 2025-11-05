Πώς τα βρήκε ο Λυμπερόπουλος με τους «υπαλληλίσκους» του;

Πριν από λίγους μήνες ο αρχισυνδικαλιστής των ταξί Θύμιος Λυμπερόπουλος είχε «εισβάλλει» στο υπουργείο Μεταφορών, με προφανή επιδίωξη να δώσει ένα από τα γνωστά επικοινωνιακά σόου.

Την εποχή εκείνη (Μάιος 2025) είχε δηλώσει ότι στο υπουργείο είναι όλοι «υπαλληλίσκοι» του, πιθανώς επειδή αυτήν την εντύπωση είχε αποκομίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδικαλιστικής του πορείας. Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Κώστας Κυρανάκης, απουσίαζε όμως και δεν απόλαυσε όλα αυτά τα χαριτωμένα.

Ακολούθησαν πολλά επεισόδια στην κόντρα υπουργείου – οδηγών ταξί, μέχρι που την Τετάρτη όλα άλλαξαν και έπειτα από την συνάντηση των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό, ανακοινώθηκε η λήξη της απεργίας που ήταν σε εξέλιξη. Είτε ο Λυμπερόπουλος θα ισχυρίζεται τώρα τα γνωστά για τους «υπαλληλίσκους του», είτε η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, μέρες που είναι…