Ταξί: Λήξη απεργίας μετά τη συνάντηση με Κυρανάκη - Στους δρόμους αύριο 6/11 στις 6 π.μ.
15:10 - 05 Νοε 2025

Ταξί: Λήξη απεργίας μετά τη συνάντηση με Κυρανάκη - Στους δρόμους αύριο 6/11 στις 6 π.μ.

Reporter.gr Newsroom
Τέλος στην 48ωρη απεργία των ταξί αποφασίστηκε να δοθεί μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η συνάντηση, που διήρκησε πάνω από 1,5 ώρα, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της διάρκειας της απεργίας: από 48 ώρες μειώθηκε σε 24 ώρες, με την κινητοποίηση να λήγει την Πέμπτη στις 06:00 το πρωί.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για διάλογο και συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί, ενώ συμφωνήθηκε ότι σε είκοσι ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού για την περαιτέρω εξέταση των αιτημάτων.

Η 24ωρη απεργία πραγματοποιήθηκε με κύριο στόχο την πίεση προς την πολιτική ηγεσία ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως οι συνθήκες εργασίας και η φορολόγηση των οχημάτων, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.

