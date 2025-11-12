Ο ναύαρχος θα επιλέξει Ανδρουλάκη ή επιστροφή στην Ιθάκη;
00:20 - 12 Νοε 2025

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με φορείς της Κρήτης για το θέμα της οπλοκατοχής και των σκοτωμών στις βεντέτες, εκτός από την ουσία της υπόθεσης, είχε και πολιτικό παρασκήνιο.

Το γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν η παρουσία του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη στην πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε ο ίδιος να δώσει το παρών στην εκδήλωση και φυσικά από το ΠΑΣΟΚ ήταν ευπρόσδεκτος.

Άλλωστε, η εκδήλωση δεν ήταν κομματική, αλλά αφορούσε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Για την ώρα δεν φαίνεται να έχει κλειδώσει προσχώρηση του κ. Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, το φλερτ είναι υπαρκτό.

Το ταξίδι του ναυάρχου στην πολιτική άλλωστε δεν έχει τελειώσει. Μετά τον Τσίπρα στήριξε τον Κασσελάκη, αλλά στη συνέχεια έμεινε ανεξάρτητος και αναζητά στέγη. Θα βρει άραγε κοινά σημεία με τον Ανδρουλάκη ή μήπως θα επιλέξει την επιστροφή στην... Ιθάκη;

