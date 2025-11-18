Οι ιστορικοί που… προβλέπουν, τα σενάρια πολέμου στην Ευρώπη και η γερμανική ακροδεξιά

Όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ο Ζελένσκι δέχεται πιέσεις λόγω υποθέσεων διαφθοράς και περιοδεύει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναζητώντας εξοπλισμούς και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει προς το παρόν ήσυχο τον Πούτιν, σενάρια επί σεναρίων έχουν αρχίσει να διακινούνται.

Γίνεται όμως αυτό με κάπως άκομψο τρόπο, που, αφενός δικαιολογεί την επιφυλακτικότητα, αφετέρου, επιβάλλει την περίσκεψη. Χαρακτηριστικό δείγμα, οι πρόσφατες δηλώσεις του γερμανού υπουργού Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους, περί ρωσικών σχεδίων επίθεσης σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και μάλιστα σχετικά σύντομα.

Πέραν του ότι ο Πιστόριους επικαλείται ως προς αυτά τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά και... στρατιωτικούς ιστορικούς (αν και έργο τους δεν είναι οι προβλέψεις και οι εικασίες), η απορία είναι βάσιμη. Μήπως αυτές οι δηλώσεις έχουν ως αφορμή και την απειλητική άνοδο της ακροδεξιάς στην Γερμανία και εξυπηρετούν (και) άλλους σκοπούς; Θα φανεί…