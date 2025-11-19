Τα (όχι ασήμαντα) συνέδρια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τον Τσίπρα στο φόντο

Μέσα στα πολλά σοβαρά που εξελίσσονται με τις ενεργειακές συμφωνίες και όλα τα σχετικά και παρεμφερή, αλλά και τα όσα εξίσου σοβαρά… δεν συμβαίνουν και έχουν να κάνουν με την λεγόμενη καθημερινότητα, δηλαδή βασικά με την ακρίβεια, άλλες πολλαπλές ταλαιπωρίες των πολιτών, εμπλοκές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.ά, οι κομματικοί μηχανισμοί είναι σε αναβρασμό.

Στον ορίζοντα ήδη είναι διακριτά κάποια σημεία με ιδιαίτερη σημασία. Ενα είναι η έκδοση του βιβλίου Τσίπρα και, κάποια στιγμή, η ανακοίνωση των πολιτικών του σχεδίων, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα προσφέρει νέα δεδομένα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Ένα άλλο είναι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά λογικά θα πάει προς την άνοιξη και εκεί θα μετρηθούν όλα. Ποιοι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα επιδιώξουν να βρεθούν απέναντι στον Ανδρουλάκη και ποιοι, τελικά, θα κατορθώσουν να χαράξουν μία στρατηγική της προκοπής και να διατυπώσουν αντίστοιχο πολιτικό λόγο.

Τρίτο σημείο που μάλλον αξίζει μεγαλύτερης προσοχής από ό,τι πολλοί πιστεύουν, είναι το συνέδριο της ΝΔ, που κατά πάσα βεβαιότητα θα γίνει μετά το Πάσχα. Ομάδες και ομαδούλες ήδη προετοιμάζονται γι’ αυτό και όπως λένε όσοι παρακολουθούν το εσωκομματικό τοπίο της ΝΔ, η διαδικασία αυτή θα έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για όσους θέλουν να τον διαδεχθούν…