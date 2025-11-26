Αυτοί που οπωσδήποτε χαίρονται για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων

Η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κάθε περίπτωση έχει μεγάλη συμβολική αξία, έστω και αν δεν επαναφέρει πλήρως την αγορά εργασίας στην προ-μνημονιακή συνθήκη.

Δεν μπορεί πάντως να αγνοηθεί, ειδικά αφού είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας σχεδόν του συνόλου των κοινωνικών εταίρων, ή πάντως των βασικών εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών.

Η συνέχεια θα δοθεί στο πεδίο της εργασιακής πραγματικότητας και στο αν εν τέλει θα υπάρξουν οι προσδοκώμενες μισθολογικές αυξήσεις. Πάντως αν κάποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχείς, αυτοί είναι οι συνδικαλιστές που αποκτούν και πάλι κάποιο ρόλο και λόγο ύπαρξης, αλλά και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως που, έπειτα από την πρόσφατη ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πιστώνεται άλλη μία, επικοινωνιακή τουλάχιστον, επιτυχία….