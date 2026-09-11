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Safe Bulkers: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 12 εκατ. μετοχές από το placement
Ανακοινώσεις
18:03 - 11 Σεπ 2026

Safe Bulkers: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 12 εκατ. μετοχές από το placement

Reporter.gr Newsroom
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Η Safe Bulkers, Inc. (η «Εταιρεία») (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens 12.000.000 νέων κοινών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας accelerated bookbuilding, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens.

Μετά την Ιδιωτική Τοποθέτηση, το εκδομένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Εταιρείας αποτελείται από 113.833.473 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,001 δολαρίου η καθεμία.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.

Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση δεν απαιτήθηκε ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εξαίρεση του άρθρου 1(5)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η Piraeus Bank S.A., η DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και η Fearnley Securities AS ενήργησαν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η Milbank LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, ενώ η δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris και η Advokatfirmaet BAHR AS ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners.

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