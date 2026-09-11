Αποχωρεί ο Οδ. Ζώρας από Πρύτανης του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece

Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του Πρύτανη, για προσωπικούς λόγους. Ο κ. Ζώρας συμμετείχε ενεργά στη θεμελίωση του Πανεπιστημίου κατά την πρώτη χρονιά του θεσμού των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, επιβλέποντας τη σύσταση των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων, τη στελέχωσή τους με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό υψηλού κύρους και την ανάπτυξη των πολιτικών διασφάλισης ποιότητας που ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα του μητρικού Πανεπιστημίου.

Με αφορμή την αποχώρησή του, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Δρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου, δήλωσε: «Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα για την πολύτιμη συμβολή του κατά τον πρώτο, κρίσιμο χρόνο λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Υπό την καθοδήγησή του, τέθηκαν οι γερές βάσεις για την ακαδημαϊκή αριστεία που αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής μας.»

Σε δήλωσή του ο Οδυσσέας Ζώρας ανέφερε: «Θεωρώ χρέος μου, αποχωρώντας, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς το Keele University, το οποίο εμπιστεύτηκε τη χώρα μας για μία επένδυση σημαντικού βεληνεκούς, με σαφή στρατηγική δέσμευση και μακρόχρονο ορίζοντα. Είμαι υπερήφανος για ό,τι χτίσαμε από κοινού με τους συναδέλφους από την ακαδημαϊκή και διοικητική ομάδα και πεπεισμένος ότι το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα τα θεμέλια να συνεχίσει την πορεία του με συνέπεια προς την αποστολή του.»

Δεδομένου ότι οι φοιτητές μας αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά του Πανεπιστημίου, ο Καθηγητής Ζώρας θα παραμείνει στη θέση του Πρύτανη έως το τέλος Σεπτεμβρίου, διασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Για το μεταβατικό διάστημα, καθήκοντα Πρύτανη αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ομότιμος Καθηγητής Μηχανολογίας τους Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρκουμάνης.

Υπενθυμίζεται ότι το Keele έλαβε ξανά άδεια λειτουργίας μετά την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, με τον κ. Ζώρα να είναι, ωστόσο, ενοχλημένος από τις εξελίξεις.