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Ανακύκλωση στην Ελλάδα: για γέλια και για κλάματα
Ανεμοδείκτης
15:45 - 04 Δεκ 2025

Ανακύκλωση στην Ελλάδα: για γέλια και για κλάματα

Άγγελος Κωβαίος
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Ένα από τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ενός κράτους (οικονομική και κοινωνική) είναι η διαχείριση των απορριμμάτων.

Και σε αυτό το πεδίο η Ελλάδα βαθμολογείται κάτω από τη βάση, ενδεχομένως και κοντά στο μηδέν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Ενέργειας (Association of Recycling and Energy Recovery Industries and Enterprises - SEPAN), το 79% των απορριμμάτων στην Ελλάδα εξακολουθούν να θάβονται σε χωματερές και το επίπεδο της ανακύκλωσης είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, στο 17%. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στην Αθήνα.

Κατά τα άλλα, γίνονται καμπάνιες ενημέρωσης (που προφανώς δεν είναι τζάμπα), όμως όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα πνιγούμε στο σκουπίδι…

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