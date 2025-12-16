Εχει κάθε λόγο να ανησυχεί ο Τσίπρας

Με βεβαιότητα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι το 2026 θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες χρονιές, από πολιτικής άποψης. Η κινητικότητα σε όλους τους χώρους δικαιολογεί την εκτίμηση αυτή και είναι πιθανόν να υπάρξει μία αναδιάταξη δυνάμεων, έπειτα από πολλά χρόνια στασιμότητας.

Στο χώρο της αντιπολίτευσης αναμένονται ίσως τα πιο ενδιαφέροντα. Η πρόσφατη κοινή παρουσία Βενιζέλου-Καραμανλή-Σαμαρά θεωρείται μία κίνηση που υποδηλώνει σαφώς την πρόθεση διαμόρφωσης μίας εναλλακτικής (αντιμητσοτακικής) πολιτικής πρότασης, άγνωστο προς το παρόν με ποια μορφή και οργάνωση. Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις βιβλιοπαρουσιάσεις και τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα και μένει να φανεί πότε θα κάνει το κόμμα του και με ποιους.

Και παράλληλα, έπειτα από μήνες έντονης φημολογίας, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ανοιχτά ότι ετοιμάζεται να κάνει το δικό της κόμμα, «για να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε», όπως λέει. Ποιος θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο έπειτα από αυτό, είναι μάλλον ξεκάθαρο…