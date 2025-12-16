Η Μελόνι και οι γίγαντες (video)

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έχει δείξει πολλές φορές ότι διαθέτει χιούμορ, στοιχείο που σίγουρα έχει συμβάλλει στη δημοφιλία της και την απήχήση της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ηταν χαρακτηριστική η αντίδρασή της όταν την είχε υποδεχθεί γονατιστός ο (πανύψηλος) αλβανός ομόλογός της Εντι Ράμα πριν από μερικούς μήνες και εκείνη είχε απαντήσει λέγοντας ότι το έκανε επειδή εκείνη είναι κοντή και για να έρθει στο ύψος της.

Κάτι ανάλογο συνέβη προ ημερών στη συνάντηση της Μελόνι με τον Πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντάνιελ Τσάπο. Μόλις στάθηκε μπροστά του, δεν έκρυψε την έκπληξή της για το ύψος του και το στιγμιότυπο είναι από τα viral της εποχής. Ο Τσάπο έχει ύψος 2,04, η Μελόνι 1,58…

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