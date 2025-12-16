ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Μελόνι και οι γίγαντες (video)
Ανεμοδείκτης
15:04 - 16 Δεκ 2025

Η Μελόνι και οι γίγαντες (video)

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έχει δείξει πολλές φορές ότι διαθέτει χιούμορ, στοιχείο που σίγουρα έχει συμβάλλει στη δημοφιλία της και την απήχήση της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ηταν χαρακτηριστική η αντίδρασή της όταν την είχε υποδεχθεί γονατιστός ο (πανύψηλος) αλβανός ομόλογός της Εντι Ράμα πριν από μερικούς μήνες και εκείνη είχε απαντήσει λέγοντας ότι το έκανε επειδή εκείνη είναι κοντή και για να έρθει στο ύψος της.

Κάτι ανάλογο συνέβη προ ημερών στη συνάντηση της Μελόνι με τον Πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντάνιελ Τσάπο. Μόλις στάθηκε μπροστά του, δεν έκρυψε την έκπληξή της για το ύψος του και το στιγμιότυπο είναι από τα viral της εποχής. Ο Τσάπο έχει ύψος 2,04, η Μελόνι 1,58…

{https://www.instagram.com/reel/DSSHqmrE2W_/}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 15:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι
Ειδήσεις

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι
Ειδήσεις

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια
Ειδήσεις

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ