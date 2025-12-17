Γιατί δεν έδιναν νωρίτερα αυτά που δίνουν τώρα στους αγρότες;

Όπως εξελίσσεται το πράγμα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, κάποιες απορίες είναι εύλογες.

Μία από αυτές είναι για ποιον λόγο δεν έχει γίνει το παραμικρό για τον αγροτικό τομέα, σε μία περίοδο που ήταν γεμάτη ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι πολλοί, βλ. Ταμείο Ανάκαμψης. Μία απάντηση που μάλλον ευσταθεί είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, επειδή κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μέχρι πρότινος δηλαδή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι καλά, να μοιράζει τις επιδοτήσεις…

Το άλλο για το οποίο αξίζει να απορεί κανείς, είναι γιατί δεν έδινε η κυβέρνηση εδώ και μήνες αυτά τα εκατομμύρια που δίνει τώρα, αφότου έχουν γίνει τα γνωστά τραγελαφικά, με τα μπλόκα, τις τηλεοράσεις, τα χυμένα γάλατα και όλα αυτά. Πιθανότατα δεν το σκέφτηκε κανείς. Ή, κατά μία άλλη εκδοχή, έπρεπε να παιχτεί η ίδια παράσταση, για να έχουν όλοι μία αίσθηση ότι κάτι κάνουν και κάτι πετυχαίνουν…