Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε νωρίτερα σήμερα (8/8), με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του χθες ένα 4χρονο παιδί.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης της πισίνας, συνελήφθη από τις Αρχές και σήμερα, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου, όπου και απολογήθηκε. Σε βάρος του, όπως και σε βάρος των γονέων του παιδιού, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος έως την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι γονείς του 4χρονου είχαν επίσης συλληφθεί μετά το τραγικό περιστατικό, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απομακρύνθηκε από την επίβλεψη των γονέων του, έφτασε στην πισίνα της επιχείρησης και βρέθηκε στο νερό.

Παράλληλα, διερευνάται ο ρόλος του ιδιοκτήτη του beach bar, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης της πισίνας. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν βρισκόταν στον χώρο της πισίνας κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθώς και εάν ασκούσε κανονικά τα καθήκοντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση.