Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Στις ΗΠΑ, το υπουργείο Πολέμου ζητά από την αμυντική βιομηχανία να «επιταχύνει δραστικά» την παραγωγή όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στιβ Φάινμπεργκ, έστειλε επιστολή στους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι πρέπει να «επιταχύνουν δραματικά» το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, σύμφωνα με υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

«Κύκλοι ανάπτυξης που διαρκούν χρόνια δεν είναι αποδεκτοί», φέρεται να έγραψε ο Φάινμπεργκ, δίνοντας στις εταιρείες προθεσμία 21 ημερών για να υποβάλουν σχέδια που θα οδηγήσουν σε «σημαντικά ταχύτερα ή και πιο επιθετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης, καθώς και σε αύξηση της παραγωγής κρίσιμων δυνατοτήτων».

Όπως μεταδίδουν οι βρετανικοί Times, οι ΗΠΑ εξαντλούν με ταχύ ρυθμό τα αποθέματα όπλων τους, μετά τον πεντάμηνο πόλεμο με το Ιράν, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλους» τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτουν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου αποθέματός του σε πυραύλους κρουζ Tomahawk, ενώ τα αποθέματα των Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και Precision Strike Missiles (PrSM) έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς έχουν επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν, διατηρώντας το προσωπικό τους σε σχετικά ασφαλή απόσταση.

Καθώς τα αποθέματα μειώνονται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να χρειαστεί να αναλάβει επιχειρήσεις υψηλότερου ρίσκου με επανδρωμένα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, εάν αποφασίσει να επιστρέψει σε επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Ανησυχίες και για τους πυραύλους αναχαίτισης

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ανησυχίες για την έλλειψη αποθεμάτων έχουν επεκταθεί και στους πυραύλους αναχαίτισης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, το παγκόσμιο απόθεμα πυραύλων Patriot είχε μειωθεί από περισσότερους από 2.000 πριν από τον πόλεμο σε λιγότερους από 827. Ο αριθμός των πυραύλων THAAD (Terminal High Altitude Area Defence), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, είχε μειωθεί από περίπου 450 σε λιγότερους από 278, σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies.

Την περασμένη Δευτέρα (3/8), ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη «μεγαλύτερη επίθεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση συνδεόταν με την επιτυχή πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ωστόσο, η Washington Post ανέφερε ότι ο Τραμπ «έκανε πίσω» λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων πυρομαχικών, γεγονός που θα αύξανε τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Η έλλειψη αποθεμάτων φέρεται επίσης να έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του Πενταγώνου και του Λευκού Οίκου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με τον Πιτ Χέγκσεθ σε συνάντηση στο Καμπ Ντέιβιντ, ζητώντας να μάθει γιατί υπήρχε έλλειψη αποθεμάτων και λέγοντας ότι πίστευε πως το πρόβλημα «είχε επιλυθεί». Σύμφωνα με την Post, ο Χέγκσεθ φέρεται να επέρριψε την ευθύνη στον αναπληρωτή του, Φάινμπεργκ.

Ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα στο κοινό, γράφοντας την Πέμπτη στο Truth Social ότι «μεγάλες ποσότητες [όπλων] κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες».

Παράλληλα, απείλησε όσους διέρρεαν «προδοτικές» -όπως τις χαρακτήρισε- δηλώσεις σχετικά με την έλλειψη όπλων ότι θα «κυνηγηθούν».

«Θα επιδιωχθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!» πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να επιμένει στη στήριξή του προς τον Χέγκσεθ. «Ο Πιτ χαίρει μεγάλου σεβασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει επιφέρει τεράστιες βελτιώσεις, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της DEI και την αύξηση των προσλήψεων σε ιστορικά επίπεδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι το υπόμνημα είχε σταλεί από τον Φάινμπεργκ στους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά αρνήθηκε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη προβλημάτων.

«Η άμεση συνεργασία με τους επικεφαλής της βιομηχανίας για την επιτάχυνση της παραγωγής δεν είναι κάτι καινούργιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες συμφωνίες-πλαίσιο με αρκετές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας και της αμυντικής τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις αμερικανικές δυνατότητες.

Η προώθηση των αγορών οπλικών συστημάτων θα εξαρτηθεί από ένα νομοσχέδιο αμυντικών δαπανών ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κυρίως με κομματικές ψήφους, και πλέον οδεύει προς τη Γερουσία για διαπραγμάτευση.