ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
Ειδήσεις
17:30 - 09 Αυγ 2026

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις ΗΠΑ, το υπουργείο Πολέμου ζητά από την αμυντική βιομηχανία να «επιταχύνει δραστικά» την παραγωγή όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στιβ Φάινμπεργκ, έστειλε επιστολή στους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι πρέπει να «επιταχύνουν δραματικά» το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, σύμφωνα με υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

«Κύκλοι ανάπτυξης που διαρκούν χρόνια δεν είναι αποδεκτοί», φέρεται να έγραψε ο Φάινμπεργκ, δίνοντας στις εταιρείες προθεσμία 21 ημερών για να υποβάλουν σχέδια που θα οδηγήσουν σε «σημαντικά ταχύτερα ή και πιο επιθετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης, καθώς και σε αύξηση της παραγωγής κρίσιμων δυνατοτήτων».

Όπως μεταδίδουν οι βρετανικοί Times, οι ΗΠΑ εξαντλούν με ταχύ ρυθμό τα αποθέματα όπλων τους, μετά τον πεντάμηνο πόλεμο με το Ιράν, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλους» τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτουν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου αποθέματός του σε πυραύλους κρουζ Tomahawk, ενώ τα αποθέματα των Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και Precision Strike Missiles (PrSM) έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς έχουν επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν, διατηρώντας το προσωπικό τους σε σχετικά ασφαλή απόσταση.

Καθώς τα αποθέματα μειώνονται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να χρειαστεί να αναλάβει επιχειρήσεις υψηλότερου ρίσκου με επανδρωμένα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, εάν αποφασίσει να επιστρέψει σε επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Ανησυχίες και για τους πυραύλους αναχαίτισης

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ανησυχίες για την έλλειψη αποθεμάτων έχουν επεκταθεί και στους πυραύλους αναχαίτισης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, το παγκόσμιο απόθεμα πυραύλων Patriot είχε μειωθεί από περισσότερους από 2.000 πριν από τον πόλεμο σε λιγότερους από 827. Ο αριθμός των πυραύλων THAAD (Terminal High Altitude Area Defence), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, είχε μειωθεί από περίπου 450 σε λιγότερους από 278, σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies.

Την περασμένη Δευτέρα (3/8), ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη «μεγαλύτερη επίθεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση συνδεόταν με την επιτυχή πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ωστόσο, η Washington Post ανέφερε ότι ο Τραμπ «έκανε πίσω» λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων πυρομαχικών, γεγονός που θα αύξανε τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Η έλλειψη αποθεμάτων φέρεται επίσης να έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του Πενταγώνου και του Λευκού Οίκου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με τον Πιτ Χέγκσεθ σε συνάντηση στο Καμπ Ντέιβιντ, ζητώντας να μάθει γιατί υπήρχε έλλειψη αποθεμάτων και λέγοντας ότι πίστευε πως το πρόβλημα «είχε επιλυθεί». Σύμφωνα με την Post, ο Χέγκσεθ φέρεται να επέρριψε την ευθύνη στον αναπληρωτή του, Φάινμπεργκ.

Ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα στο κοινό, γράφοντας την Πέμπτη στο Truth Social ότι «μεγάλες ποσότητες [όπλων] κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες».

Παράλληλα, απείλησε όσους διέρρεαν «προδοτικές» -όπως τις χαρακτήρισε- δηλώσεις σχετικά με την έλλειψη όπλων ότι θα «κυνηγηθούν».

«Θα επιδιωχθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!» πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να επιμένει στη στήριξή του προς τον Χέγκσεθ. «Ο Πιτ χαίρει μεγάλου σεβασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει επιφέρει τεράστιες βελτιώσεις, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της DEI και την αύξηση των προσλήψεων σε ιστορικά επίπεδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι το υπόμνημα είχε σταλεί από τον Φάινμπεργκ στους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά αρνήθηκε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη προβλημάτων.

«Η άμεση συνεργασία με τους επικεφαλής της βιομηχανίας για την επιτάχυνση της παραγωγής δεν είναι κάτι καινούργιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες συμφωνίες-πλαίσιο με αρκετές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας και της αμυντικής τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις αμερικανικές δυνατότητες.

Η προώθηση των αγορών οπλικών συστημάτων θα εξαρτηθεί από ένα νομοσχέδιο αμυντικών δαπανών ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κυρίως με κομματικές ψήφους, και πλέον οδεύει προς τη Γερουσία για διαπραγμάτευση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα
Ειδήσεις

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία
Ναυτιλία

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια
Ειδήσεις

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά
Ειδήσεις

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ