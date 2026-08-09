Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισε και κατέγραψε με το κινητό του ένας επιχειρηματίας από τη Μήλο, όταν είδε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο Σαρακήνικο, μία από τις πιο δημοφιλείς και χαρακτηριστικές παραλίες του νησιού.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας σήμερα (9/8) στο ΣΚΑΪ, ο επιχειρηματίας περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε ότι ήταν ο ίδιος που κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή που το ελικόπτερο κατέβαινε στην παραλία.

Όπως είπε, μετά την προσγείωση, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου φέρεται να το στάθμευσε και στη συνέχεια να κατέβηκε από αυτό μαζί με την παρέα του, προκειμένου να κάνει μπάνιο και να απολαύσει τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους, καθώς η εικόνα ενός ελικοπτέρου να προσγειώνεται σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς του νησιού δεν είναι κάτι που συναντά κανείς καθημερινά.

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