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Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
Επιχειρήσεις
09:12 - 10 Αυγ 2026

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Reporter.gr Newsroom
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Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

• προελέγχου τελικής εκταμίευσης,
• διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,
• σε στάδια ενδιάμεσης εκταμίευσης,
• ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας 6ης υπαγωγής,
• διαδικασία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου. ​

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν διατεθεί ήδη πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων:

• «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» και
• «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»,

συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2026 - 09:31
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