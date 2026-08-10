Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων για τα πρόστιμα των ανασφάλιστων οχημάτων επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, περνώντας σε ένα νέο μοντέλο ελέγχων με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δημιουργούνται δύο νέα Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων, σε Αττική και Μακεδονία, τα οποία αναλαμβάνουν την επεξεργασία των υποθέσεων που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Η βασική αλλαγή είναι ότι οι ενστάσεις δεν θα εξετάζονται πλέον αποκλειστικά με χειροκίνητο έλεγχο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τον φάκελο κάθε υπόθεσης και να παρέχει στους ελεγκτές μια τεκμηριωμένη εισήγηση, προκειμένου να επιταχύνεται η διαδικασία.

Τι θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη

Ουσιαστικά η ΤΝ θα «διαβάζει» τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο ιδιοκτήτης μαζί με την ένστασή του και θα αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στον φάκελο μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, στοιχεία που αποδεικνύουν ακινησία του οχήματος, πιστοποιητικά κλοπής ή άλλα έγγραφα που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της υπόθεσης.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το σύστημα θα παράγει εισήγηση για την αποδοχή ή μη της ένστασης, συνοδευόμενη από:

την προτεινόμενη αξιολόγηση της υπόθεσης,

δείκτη εμπιστοσύνης,

αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ελεγκτής θα έχει στη διάθεσή του μια προκαταρκτική και τεκμηριωμένη εικόνα της υπόθεσης, χωρίς να χρειάζεται να ξεκινά κάθε έλεγχο από μηδενική βάση.

Η ΤΝ δεν αποφασίζει για το πρόστιμο

Παρά την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία, η τελική κρίση παραμένει στον άνθρωπο.

Η εισήγηση της ΤΝ έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει το αρμόδιο όργανο. Η απόφαση για το εάν μια ένσταση θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των ελεγκτών.

Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως «βοηθός» του ελεγκτή και όχι ως αυτοματοποιημένος μηχανισμός επιβολής ή διαγραφής προστίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η απόφαση θα καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

Δύο νέα Γραφεία για τις ενστάσεις

Στο μεταξύ, τα δύο νέα Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων θα αποτελέσουν τον βασικό μηχανισμό για τη διαχείριση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Αποστολή τους θα είναι να εξετάζουν τις ενστάσεις ιδιοκτητών που εντοπίζονται από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους ως ανασφάλιστοι και στους οποίους έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Παράλληλα, θα μπορούν να προχωρούν σε διορθώσεις στοιχείων των οχημάτων στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών, όταν διαπιστώνονται λάθη ή απαιτούνται σχετικές παρεμβάσεις.

Εάν μια υπόθεση απαιτεί τη συμμετοχή άλλου φορέα, τα Γραφεία θα διαβιβάζουν σε αυτόν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους ιδιοκτήτες

Για τους πολίτες που αμφισβητούν ένα πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα, η νέα διαδικασία αποσκοπεί κυρίως σε ταχύτερη εξέταση της ένστασης.

Ο φάκελος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται θα μπορούν να υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ώστε να περιορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των στοιχείων.

Παράλληλα, η συστηματική καταγραφή των υποθέσεων θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα λάθη ή προβλήματα στις διασταυρώσεις και στα στοιχεία των οχημάτων.

Η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί την πορεία των ενστάσεων

Τα δύο Γραφεία θα καταγράφουν στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των ενστάσεων, τα ερωτήματα των πολιτών και την τελική έκβαση των υποθέσεων.

Η εικόνα αυτή θα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία της διαδικασίας και για τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται βελτίωση.

Στόχος είναι, δηλαδή, όχι μόνο να εξετάζονται γρηγορότερα οι υφιστάμενες ενστάσεις, αλλά και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει και να διορθώνει προβλήματα στη διαδικασία των ηλεκτρονικών ελέγχων.

Ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών

Τα νέα Γραφεία θα έχουν παράλληλα ρόλο στην ενημέρωση των ιδιοκτητών. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, θα παρέχουν πληροφορίες για τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Θα μπορούν επίσης να χειρίζονται εξειδικευμένα ερωτήματα που αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις ανασφάλιστων οχημάτων.

Και άλλοι διοικητικοί έλεγχοι στο «κάδρο»

Η αποστολή των δύο Γραφείων δεν σταματά στις υποθέσεις των ανασφάλιστων οχημάτων. Με σχετική εντολή μπορούν να συνδράμουν και σε διοικητικούς ελέγχους άλλων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή δημόσιων φορέων, μεταξύ άλλων για την εξέταση της πληρότητας, της γνησιότητας και της νομιμότητας εγγράφων και δικαιολογητικών.

Το νέο μοντέλο ελέγχων της ΑΑΔΕ

Η δημιουργία των δύο Γραφείων και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτούν μια προσπάθεια της ΑΑΔΕ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ενστάσεις που προκύπτουν από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Η διαδικασία μετακινείται από τον αποκλειστικά χειροκίνητο έλεγχο σε ένα υβριδικό μοντέλο, όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και ο ελεγκτής διατηρεί την τελική αρμοδιότητα.

Το ζητούμενο πλέον είναι η επιτάχυνση της εξέτασης των υποθέσεων, χωρίς να περιορίζεται ο ανθρώπινος έλεγχος και η δυνατότητα του πολίτη να αμφισβητήσει ένα πρόστιμο όταν διαθέτει στοιχεία που τεκμηριώνουν την ένστασή του.