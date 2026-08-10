Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ (Δημοκρατικό Κόμμα – Νέα Υόρκη) έκανε το Σαββατοκύριακο μια δημόσια ανακοίνωση για ένα ιδιωτικό ζήτημα: καταψύχει τα ωάριά της.

Η 36χρονη Οκάσιο-Κορτέζ δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία είπε ότι πρόκειται για μια απόφαση που πήρε προκειμένου να «νιώθει περισσότερο ότι έχει τον έλεγχο της ζωής της». Όπως ανέφερε, σκεφτόταν την απόφαση εδώ και καιρό και έβαζε χρήματα στην άκρη για τη δαπανηρή διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία συχνά δεν καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η βουλευτής είπε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την επιλογή της, με φόντο τα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ για τον περιορισμό της πρόσβασης στις αμβλώσεις και σε ορισμένες μορφές αναπαραγωγικής φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανακοίνωση έρχεται επίσης εν μέσω εικασιών ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποιο υψηλότερο πολιτικό αξίωμα. Η ίδια είπε ότι παίρνει την απόφαση για την κατάψυξη των ωαρίων της από μια «προνομιούχα θέση» και επισήμανε ότι, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες που αναζητούν εργασία ή διεκδικούν πολιτικά αξιώματα αντιμετωπίζουν έντονη κριτική και έλεγχο σχετικά με το πότε — ή αν — θα αποκτήσουν παιδιά.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμάς, ως ηγέτες, να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και να μοιραζόμαστε αυτές τις διαδικασίες, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα, και να τις κάνουμε κάτι απολύτως φυσιολογικό», δήλωσε η Οκάσιο-Κορτέζ την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή του ABC «This Week With George Stephanopoulos».

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μια ολοένα και πιο δημοφιλής διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια μιας γυναίκας αφαιρούνται από το σώμα της, καταψύχονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται. Τα ωάρια αυτά μπορούν αργότερα να γονιμοποιηθούν. Τα γονιμοποιημένα ωάρια αναπτύσσονται και, όταν τα έμβρυα είναι έτοιμα, μεταφέρονται στη μήτρα, με την ελπίδα να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, σύμφωνα με το UCLA Health.

Οι γυναίκες επιλέγουν να υποβληθούν στη διαδικασία για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων για να διατηρήσουν τα ωάριά τους και την αναπαραγωγική τους ικανότητα σε περίπτωση που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή άλλες ιατρικές θεραπείες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γονιμότητά τους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Washington Post, τη διαδικασία επιλέγουν επίσης πολλές υγιείς γυναίκες που δεν είναι ακόμη έτοιμες να αποκτήσουν παιδιά κατά τη διάρκεια των βιολογικά πιο γόνιμων αναπαραγωγικών τους χρόνων.

Μελέτη του UCLA που δημοσιεύθηκε το 2025 διαπίστωσε ότι μεταξύ 2014 και 2021 υπήρξε απότομη αύξηση στον αριθμό των προγραμματισμένων, προαιρετικών κύκλων κατάψυξης ωαρίων. Κατά την ίδια περίοδο, οι γυναίκες άρχισαν να καταψύχουν τα ωάριά τους σε μικρότερες ηλικίες, με τη μέση ηλικία να μειώνεται από τα 36 έτη το 2014 στα 34,9 έτη το 2021.

Η μελέτη κατέληξε επίσης σε ένα απρόσμενο εύρημα: μόνο ένα μικρό ποσοστό των γυναικών — το 5,7% όσων είχαν καταψύξει τα ωάριά τους μεταξύ 2014 και 2016 — επέστρεψε για να τα χρησιμοποιήσει μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Στα βίντεό της, η Οκάσιο-Κορτέζ έδειξε στους θεατές τη σειρά των φαρμάκων που απαιτείται να χορηγεί μόνη της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η φαρμακευτική αγωγή διαρκεί συνήθως 10 έως 12 ημέρες, κατά τις οποίες οι γυναίκες κάνουν καθημερινά στον εαυτό τους ενέσεις με δύο ή τρία ορμονικά φάρμακα, σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υποβάλλονται συχνά σε αιματολογικές εξετάσεις και κάνουν τέσσερις έως έξι υπερηχογραφικές εξετάσεις της πυέλου.

Μόλις τα ωάρια ωριμάσουν, ένας επαγγελματίας υγείας τα συλλέγει μέσω μιας χειρουργικής διαδικασίας διάρκειας 20 έως 30 λεπτών, η οποία πραγματοποιείται με καθοδήγηση υπερήχου και ενώ η ασθενής βρίσκεται υπό αναισθησία.

Η Οκάσιο-Κορτέζ κατέγραψε τον εαυτό της να κάνει τις ενέσεις ορμονών στην κοιλιά της και είπε αστειευόμενη στους θεατές της: «Μην το κάνετε περίεργο. Παρόλο που ξέρω ότι όλοι σας θα το κάνετε».

Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε, είπε ότι «δεν ήταν και τόσο άσχημη».