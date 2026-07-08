Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Μεταξουργείου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απείθεια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή του στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με βάση επιχειρήσεων διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργείου. Μετά από σχετική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να επιβεβαιώσουν τη φερόμενη εγκληματική του δράση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο και του ζήτησαν να υποβληθεί σε έλεγχο. Εκείνος επιχείρησε να διαφύγει μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 φαρμακευτικά δισκία, καθώς και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 417 γραμμάρια ουσίας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών,

εξοπλισμός για τη σφράγιση συσκευασιών ναρκωτικών ουσιών,

51,6 γραμμάρια κοκαΐνης,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

μεγάλος αριθμός νάιλον συσκευασιών,

δύο μαγειρικά σκεύη που φέρονται να χρησιμοποιούνταν στη διαδικασία παρασκευής των ουσιών,

καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.