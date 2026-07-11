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Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά
Ειδήσεις
14:55 - 11 Ιουλ 2026

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών παραμένει σταθερά σε επίπεδα ρεκόρ στη Γερμανία. Και τα θύματα είναι κυρίως νέοι. 

Μιλώντας στην Patrida, μία κλινική για την εξάρτηση από οπιοειδή στο Βερολίνο, ο ομοσπονδιακός επίτροπος για τα ναρκωτικά, Χέντρικ Στρεκ, ανακοίνωσε τα τελευταία στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά στη Γερμανία.

Με θλίψη και σοκ ο Στρεκ ανακοίνωσε πως το 2025 πέθαναν 2.150 άνθρωποι ως αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών, αριθμός υψηλότερος από το 2024 (2.137 θάνατοι) και λίγο χαμηλότερο από το ιστορικό υψηλό του 2023 (2.227). Περίπου ένας στους τέσσερις ήταν κάτω των 30 ετών (528), αύξηση 53% σε σχέση με το 2021. Την ίδια ώρα 106 ήταν κάτω των 20 ετών, σχεδόν διπλάσιοι σε σύγκριση με το 2021. Τα θύματα ήταν κατά μέσο όρο 40,6 ετών.

«Πολλοί από αυτούς τους νέους ανθρώπους δεν είναι ακόμη σε θέση να αντιληφθούν πλήρως τους κινδύνους», ανέφερε ο Στρεκ, ο οποίος είναι γιατρός και βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών. Ως πιθανούς παράγοντες για τη χρήση ναρκωτικών από νέους ανθρώπους επεσήμανε το ψυχολογικό στρες, αλλά και την περιέργεια και την απερισκεψία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 81,5% των θανάτων συνδεόταν με χρήση ανάμεικτων ουσιών. Υπήρξε επίσης αύξηση 110,7% στον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με κρακ και κοκαΐνη από το 2021.

Δωρεάν δείγματα ναρκωτικών

Η αστυνομία του Βερολίνου εξέδωσε, σύμφωνα με την DW, προειδοποίηση για πακέτα που περιέχουν δωρεάν δείγματα ναρκωτικών και τοποθετούνται από εμπόρους στα γραμματοκιβώτια πολιτών. Τα πολύχρωμα πλαστικά σακουλάκια περιέχουν ναρκωτικά όπως κοκαΐνη, έκσταση, κεταμίνη και κάνναβη, ενώ φέρουν και αριθμό επικοινωνίας.

Αυτοκόλλητα με QR codes που μπορούν να φέρουν τα άτομα σε επαφή με εμπόρους ναρκωτικών παρατηρούνται σε όλη την πόλη, ιδίως γύρω από κλαμπ και δρόμους γεμάτους μπαρ. Συχνά μάλιστα σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης διανέμονται και επαγγελματικές κάρτες με προσφορές σε κανάλια εμπόρων στο WhatsApp και στο Telegram.

Μια ακόμα εντυπωσιακή πτυχή των νέων στοιχείων που συγκέντρωσε η Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία είναι ο αριθμός των νέων ανθρώπων που πέθαναν από συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αν και γενικά δεν αποτελούν τη μοναδική αιτία θανάτου, οι βενζοδιαζεπίνες, τα παυσίπονα που περιέχουν οπιοειδή και άλλα ψυχοδραστικά φάρμακα συχνά παίζουν και αυτά ρόλο.

Ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τη χρήση αυτών των ουσιών έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια: από 365 περιπτώσεις το 2021 σε 769 περιπτώσεις το 2025. Την ίδια στιγμή, τα συνθετικά οπιοειδή συνεχίζουν να εξαπλώνονται. Για παράδειγμα καταγράφηκαν 118 θάνατοι από χρήση φαιντανύλης, αύξηση πάνω από 20% από το προηγούμενο έτος.

Αυξάνονται οι θάνατοι από φαιντανύλη

Ο Στρεκ έχει προειδοποιήσει και στο παρελθόν πως η αγορά ναρκωτικών γίνεται ολοένα πιο αδιαφανής και οι ουσίες ολοένα πιο επικίνδυνες. Τα εργαστηριακά παραγόμενα οπιοειδή φέρονται να αντικαθιστούν τα ναρκωτικά που προηγουμένως εξάγονταν από τις καλλιέργειες παπαρούνας στο Αφγανιστάν, μετά την απαγόρευση του οπίου που επέβαλαν οι Ταλιμπάν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε νέα μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου, μεταξύ των οποίων ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και προειδοποίησης για τον γρήγορο εντοπισμό ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά και για την καλύτερη προετοιμασία ιατρικών και κοινωνικών λειτουργών. Επιπλέον, θα ενταθεί η δραστηριότητα υπηρεσιών πρόληψης και υποστήριξης για νέους ανθρώπους.

«Συχνά τα ναρκωτικά, τα πλαστά φάρμακα και τα μείγματα υψηλού κινδύνου μπορεί κανείς να τα βρει σήμερα με μόλις μερικά κλικ», προσθέτει ο Στρεκ.

«Σοβαρά υποχρηματοδοτούμενο» σύστημα θεραπείας

Ο ειδικός προειδοποίησε επίσης πως οι πόλεις και οι δήμοι αντιμετωπίζουν χωρίς κεντρική βοήθεια τις συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών.

«Το σύστημα βρίσκεται υπό πίεση», λέει. «Σε πολλά μέρη είναι δύσκολο να βρει κανείς βοήθεια ή να τα καταφέρει. Η παροχή βοήθειας είναι υπερβολικά αργή και σοβαρά υποχρηματοδοτούμενη».

Ο Ρόμπερτ, 62χρονος ασθενής στην Patrida, ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε πού θα βρισκόταν χωρίς τη θεραπεία που παρέχει η κλινική. «Αυτό είναι το θλιβερό. Θα ήμουν νεκρός».

«Είμαστε οι τελευταίοι που έχουν μείνει ζωντανοί», λέει άλλος ασθενής, ο Λόραντ, αναφερόμενος στους φίλους που έχει χάσει από την ηρωίνη. Στα 19 του καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για κατοχή κάνναβης. «Μπήκα ως καπνιστής χόρτου και βγήκα πρεζάκι», προσθέτει. Σήμερα, στα 46 του, περιέγραψε τη χρήση ναρκωτικών ως έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό ιδεασμό.

Η Patrida προσφέρει σε μακροχρόνια εξαρτημένους πρόσβαση στη διαμορφίνη, το οπιοειδές παυσίπονο που είναι ευρέως γνωστό στη γλώσσα του δρόμου ως ηρωίνη. Περίπου 180 ασθενείς βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί σε θεραπεία. 120 επισκέπτονται την κλινική δύο φορές την ημέρα για να κάνουν ένεση διαμορφίνης. Η κλινική προσφέρει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και πρακτική βοήθεια με τη συμβολή κοινωνικών λειτουργών.

Ο Τόμας Πέσελ, διευθυντής της κλινικής, λέει πως η ζήτηση είναι τόσο υψηλή ώστε αναγκάζονται να απορρίπτουν ορισμένους ανθρώπους. «Δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί», εξηγεί ο Πέσελ. «Υπάρχει μια γενιά γιατρών που προέκυψε από τη δεκαετία του 1990, οι οποίοι ήταν προσηλωμένοι σε ιδανικά και ήθελαν πραγματικά να βοηθήσουν. Οι ειδικοί στις λοιμώδεις νόσους σταδιακά συνταξιοδοτούνται όλοι».

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