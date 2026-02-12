Ποιος πληρώνει για την «εισβολή» των τρακτέρ στην Αθήνα;

Η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου έρχεται να υπενθυμίσει μία ενοχλητική πτυχή της νεοελληνικής πραγματικότητας.

Όπως έχει προαναγγελθεί, οι αγροτοσυνδικαλιστές μεταφέρουν τον αγώνα τους στην Πλατεία Συντάγματος, την οποία θα καταλάβουν έπειτα από την οργανωμένη «εισβολή» τους στην πρωτεύουσα. Καταλαβαίνει κανείς τι θα σημάνει αυτό για την ζωή στην πόλη και για όσους θα πρέπει – ή απλώς θα θέλουν – να μετακινηθούν.

Πέραν του ότι όλα αυτά θεωρούνται πλέον ρουτίνα και ότι το κράτος απλώς παρακολουθεί, υπάρχει μία εύλογη απορία. Δεδομένου ότι όπως ακούγεται, αναμένεται να ταξιδέψουν τρακτέρ και από την Κρήτη, αναλογίζεται κανείς το κόστος όλης αυτής της κινητοποίησης. Ως γνωστόν, η μετακίνηση οχήματος με πλοίο δεν είναι και ό,τι φτηνότερο και λογικά θα έπρεπε να «πονάει» οικονομικά, ειδικά μία επαγγελματική ομάδα που λέει ότι είναι εξαθλιωμένη. Εκτός αν όλα αυτά δεν έχουν σημασία μπροστά στο επιδιωκώμενο μπάχαλο ή αν υπάρχουν χορηγοί…