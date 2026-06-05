Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Στην ανακατασκευή του κτιρίου που θα φιλοξενήσει το ONOMA Hotel Athens, ενός 5άστερου hospitality project στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά η VITAEL για λογαριασμό της Anatolia Hospitality, συνεχίζοντας τη δυναμική της παρουσία σε έργα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του αστικού ιστού της πρωτεύουσας.

Η επένδυση αφορά τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 2.200 τ.μ. σε μονάδα φιλοξενίας 40 δωματίων, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και σε μικρή απόσταση από την Πλατεία Συντάγματος.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η ενσωμάτωση συστήματος Building Integrated Photovoltaics (BIPV) στην πρόσοψη του κτιρίου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών panels στο αρχιτεκτονικό κέλυφος του κτιρίου, συνδυάζοντας ενεργειακή απόδοση και αρχιτεκτονική αισθητική.

Η εφαρμογή του BIPV ενισχύει τον βιώσιμο και καινοτόμο χαρακτήρα της ανάπτυξης, εντάσσοντας το έργο μεταξύ των πλέον σύγχρονων hospitality developments της ελληνικής αγοράς.

Ο Βασίλης Βλασερός, CEO της VITAEL, δήλωσε σχετικά, «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Anatolia Hospitality σε ένα έργο υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα. Το ONOMA Hotel Athens συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές και προηγμένες τεχνολογίες, όπως το σύστημα Building Integrated Photovoltaics (BIPV). Για τη VITAEL, έργα αυτού του επιπέδου εκφράζουν τη στρατηγική μας προσήλωση στην κατασκευή σύγχρονων και βιώσιμων κτιρίων υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η VITAEL ιδρύθηκε το 2009 από τον Βασίλη Βλασερό. Πεδία δραστηριοποίησης της αποτελούν η ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας (Real Estate Development), καθώς και η διαχείριση ακινήτων (Property Management), μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Vita Estate Development. Η εταιρία δραστηροποιείται επίσης στην Κύπρο και στην Μάλτα. Ειδικότερα η VITAEL, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και τροποποίησης κτιρίων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (fit-out works), αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και ταχείας υλοποίησης έργων. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία της VITAEL στην κατασκευή μεγάλων έργων όπως τα ΜΙΝΙΟΝ, Moxy Athens City, Spaces Office Athens (Σόλωνος) και Brooklane/Bracer Investment Properties που έχουν λάβει πιστοποίηση LEED GOLD και LEED αντίστοιχα, επιτρέπει στην εταιρία να παραδίδει άρτια κτίρια μεγάλης κλίμακας με πράσινο προσανατολισμό (LEED, BREEAM ), καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών της, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: πολυεθνικές, ελληνικές εταιρίες, φορείς και οργανισμοί.