ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας
Επιχειρήσεις
09:05 - 05 Ιουν 2026

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ανακατασκευή του κτιρίου που θα φιλοξενήσει το ONOMA Hotel Athens, ενός 5άστερου hospitality project στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά η VITAEL για λογαριασμό της Anatolia Hospitality, συνεχίζοντας τη δυναμική της παρουσία σε έργα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του αστικού ιστού της πρωτεύουσας.  

Η επένδυση αφορά τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 2.200 τ.μ. σε μονάδα φιλοξενίας 40 δωματίων, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και σε μικρή απόσταση από την Πλατεία Συντάγματος.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η ενσωμάτωση συστήματος Building Integrated Photovoltaics (BIPV) στην πρόσοψη του κτιρίου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών panels στο αρχιτεκτονικό κέλυφος του κτιρίου, συνδυάζοντας ενεργειακή απόδοση και αρχιτεκτονική αισθητική.

Η εφαρμογή του BIPV ενισχύει τον βιώσιμο και καινοτόμο χαρακτήρα της ανάπτυξης, εντάσσοντας το έργο μεταξύ των πλέον σύγχρονων hospitality developments της ελληνικής αγοράς.

Ο Βασίλης Βλασερός, CEO της VITAEL, δήλωσε σχετικά, «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Anatolia Hospitality σε ένα έργο υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα. Το ONOMA Hotel Athens συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές και προηγμένες τεχνολογίες, όπως το σύστημα Building Integrated Photovoltaics (BIPV). Για τη VITAEL, έργα αυτού του επιπέδου εκφράζουν τη στρατηγική μας προσήλωση στην κατασκευή σύγχρονων και βιώσιμων κτιρίων υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η VITAEL ιδρύθηκε το 2009 από τον Βασίλη Βλασερό. Πεδία δραστηριοποίησης της αποτελούν η ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας (Real Estate Development), καθώς και η διαχείριση ακινήτων (Property Management), μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Vita Estate Development. Η εταιρία δραστηροποιείται επίσης στην Κύπρο και στην Μάλτα. Ειδικότερα η VITAEL, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και τροποποίησης κτιρίων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (fit-out works), αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και ταχείας υλοποίησης έργων. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία της VITAEL στην κατασκευή μεγάλων έργων όπως τα ΜΙΝΙΟΝ, Moxy Athens City, Spaces Office Athens (Σόλωνος) και Brooklane/Bracer Investment Properties που έχουν λάβει πιστοποίηση LEED GOLD και LEED αντίστοιχα, επιτρέπει στην εταιρία να παραδίδει άρτια κτίρια μεγάλης κλίμακας με πράσινο προσανατολισμό (LEED, BREEAM ), καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών της, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: πολυεθνικές, ελληνικές εταιρίες, φορείς και οργανισμοί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον
ΥΔΡΕΥΣΗ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα
Επιχειρήσεις

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Ισχυρή συμμετοχή στη δημόσια πρόταση – 56.013 ομολογίες και pro rata κατανομή

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:45

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:36

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 17:22

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 17:18

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 17:15

Wall σε πίεση: Βουτιά Nasdaq και S&P 500 λόγω ημιαγωγών και ισχυρών jobs data

Πολιτική
05/06/2026 - 17:09

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Νομίσματα
05/06/2026 - 16:50

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 16:38

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο κρίσιμων πρώτων υλών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:33

Κόντρα Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το project Κούσνερ – «Άσε με να τελειώσω»

Πολιτική
05/06/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των λογαριασμών είναι ένα θετικό αλλά ανεπαρκές μέτρο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:19

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία

Πολιτική
05/06/2026 - 16:11

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη Φάμελλου στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κάλεσμα για ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Eurobank: Η διάρκεια του ενεργειακού σοκ κλειδί για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 15:56

Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο

Ομόλογα
05/06/2026 - 15:49

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:45

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Τσουκαλάς: Η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Χρηστίδης: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα

Νομίσματα
05/06/2026 - 15:33

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 15:25

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 15:09

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ