Στον δρόμο προς το συνέδριο της ΝΔ

Ανάμεσα στα διάφορα γεωπολιτικά και λοιπά στρατηγικού χαρακτήρα θέματα που έχει να διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει στο ραντάρ του και τα εσωκομματικά της ΝΔ.

Εν όψει του συνεδρίου του Μαΐου γίνονται προετοιμασίες και δρομολογούνται διαδικασίες, που σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τα εσωτερικά του κόμματος, δεν προμηνύουν ένα εντελώς ανέφελο συνέδριο. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι το προσυνέδριο της Τετάρτης (25/2) στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία του Πρωθυπουργού.

Κρίνοντας από τις ήδη ορατές διαθέσεις τους, μπορεί κανείς να προεξοφλήσει ότι στο συνέδριο θα εκδηλωθούν μάλλον θορυβωδώς οι Δένδιας και Γεωργιάδης, αναζητώντας την πολιτική ταυτότητα της ΝΔ – ο καθένας τους διαφορετική, προφανώς. Το θέμα θα είναι πάντως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «καθαρίσει» το πεδίο σε αυτήν την ούτως ή άλλως προεκλογική συγκυρία και, κυρίως, πώς και με ποιους συμμάχους…