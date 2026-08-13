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Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου
Υγεία
21:40 - 13 Αυγ 2026

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη αυξημένης προσοχής των πολιτών λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές για την ενίσχυση των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών.

Πιο αναλυτικά, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί τους πολίτες να εφαρμόζουν με συνέπεια τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, τόσο στους χώρους κατοικίας, όσο και κατά την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους ή στις μετακινήσεις τους με τα μέσα συγκοινωνίας. Όπως υπογραμμίζει, η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα, ο ΙΣΠ τονίζει ότι είναι απαραίτητη η συνεχής επιδημιολογική παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της διασποράς του ιού, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών. Εξίσου σημαντική θεωρεί την έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση του πληθυσμού.

Πώς μεταδίδεται ο ιός - Ποια είναι τα συμπτώματα

Όπως επισημαίνεται, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κατά κύριο λόγο μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Σε ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο, μικρότερο του 1%, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να έχει ακόμη και θανατηφόρα εξέλιξη.

Ο ΙΣΠ επισημαίνει ότι τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα σε διάστημα 2 έως 7 ημερών μετά το τσίμπημα. Σε περίπτωση εκδήλωσής τους, συνιστάται η επικοινωνία με γιατρό.

Μεταξύ των συχνότερων ήπιων συμπτωμάτων περιλαμβάνονται:

  • αιφνίδιος πυρετός,
  • έντονος πονοκέφαλος,
  • μυϊκοί και αρθρικοί πόνοι,
  • αίσθημα κόπωσης και αδυναμίας,
  • δερματικό εξάνθημα,
  • ναυτία, έμετος ή διάρροια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο, με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο, σύγχυση, αποπροσανατολισμός, σπασμοί, μυϊκή αδυναμία ή παράλυση, καθώς και ενδείξεις που παραπέμπουν σε μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα, απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, καθώς και άνθρωποι με ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλα χρόνια προβλήματα υγείας.

ΙΣΠ: Τα συνιστώμενα μέτρα ατομικής προστασίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς συνιστά στους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα για την αποφυγή των τσιμπημάτων από κουνούπια.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται:

  • η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών,
  • η επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος,
  • η τοποθέτηση και σωστή αξιοποίηση αντικουνουπικών πλεγμάτων,
  • η χρήση κουνουπιέρας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,
  • η απομάκρυνση κάθε εστίας στάσιμου νερού από μπαλκόνια, αυλές και άλλους χώρους,
  • η πιστή τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς, παρότι η σοβαρή νόσηση είναι σπάνια, εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε ανθρώπους με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

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