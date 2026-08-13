Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Ο θηλασμός είναι μια κανονική εργασία πλήρους απασχόλησης. Οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους: 91 ολόκληρες ημέρες τον χρόνο αφιερωμένες αποκλειστικά στη σίτιση του μωρού, 23 ώρες την εβδομάδα και σχεδόν 100 ώρες τον μήνα!

Αν είσαι μαμά που θηλάζεις το μωρό σου αυτή τη στιγμή, ή αν το μυαλό σου γυρίζει πίσω σε εκείνη την περίοδο τώρα που τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει, οι παρακάτω γραμμές ίσως σου προσφέρουν μια μικρή, λυτρωτική επιβεβαίωση. Προσωπικά, θυμάμαι ακόμα τον εαυτό μου να ξυπνάει με θολό βλέμμα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα για να θηλάσω. Μέχρι να καταφέρω να ξαναβάλω το νεογέννητο στο λίκνο του, αναρωτιόμουν πού στο καλό είχε πάει η νύχτα. Και το χειρότερο; Λίγο αργότερα, το μωρό πεινούσε ξανά.

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