Οσο κι αν θέλει κανείς να… αγιάσει, το ΠΑΣΟΚ δεν τον αφήνει

Και εκεί που λες ότι το κόμμα κάπου πάει να βρει έναν βηματισμό και να οργανώσει μία λογική ακολουθία πρωτοβουλιών και αποφάσεων, έρχεται μία «διεύρυνση» του ποδαριού και κάνει ζημιά, κατά τα φαινόμενα, μεγάλη.

Ηταν ούτως ή άλλως άκυρη η επιλογή να ανακοινώνονται εν χορδαίς και οργάνοις είτε διάφορες προσχωρήσεις, είτε διάφορες επιστροφές στελεχών, που αφού κατάλαβαν ότι δεν έχουν πουθενά αλλού πολιτικό μέλλον, ποντάρουν τώρα στο ΠΑΣΟΚ.

Όμως αυτά που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα, αφενός ήταν εν μέρει βιαστικά, αφετέρου ήταν και σε κάποιες περιπτώσεις ανεξήγητα και αψυχολόγητα, με κορυφαίο την ένταξη του πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ, πρωτεργάτη στην ανατροπή του «νόμου Διαμαντοπούλου», εν συνεχεία στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και ηθοποιού, Θεοδόση Πελεγρίνη (φωτογραφία). Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά όλο αυτό…