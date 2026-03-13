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Το πρόβλημα με τον Τραμπ (δεν) είναι ότι (δεν) μας δουλεύει
Ανεμοδείκτης
13:22 - 13 Μαρ 2026

Το πρόβλημα με τον Τραμπ (δεν) είναι ότι (δεν) μας δουλεύει

Άγγελος Κωβαίος
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Υπό μία έννοια και δεδομένης της παγκόσμιας συγκυρίας και αναστάτωσης, η απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο είναι μία από τις σοβαρότερες εξελίξεις της τελευταίας τετραετίας – από τότε δηλαδή που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Πέραν του αν αυτή η απόφαση είναι δώρο στον Πούτιν και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να πει ή να γράψει, φανερώνεται κάτι. Ένα μεγάλο πρόβλημα, που δεν είναι του Τραμπ, αλλά όλων των υπολοίπων, και πρωτίστως των Ευρωπαίων.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους κάποια από τα κρίσιμα που κατά καιρούς λέει, παραζαλισμένοι όπως είναι από διάφορα άλλα, εκκεντρικά και ακραία. Οποιος είχε παρακολουθήσει την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, στην οποία (δεν) είχε ανακοινώσει την λήξη του πολέμου στο Ιράν, θα όφειλε να έχει δώσει βάση στα όσα ο αμερικανός Πρόεδρος είχε αναφέρει για την συνομιλία του με τον Πούτιν, την παγκόσμια αγορά ενέργειας και άλλα σχετικά. Δεν έδωσε όμως βάση σχεδόν κανείς…

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 14:53
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