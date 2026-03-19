Οι άκυρες βεβαιότητες

Η καθημερινή εξέλιξη του πολέμου εναντίον του Ιράν το επιβεβαιώνει: είναι μία από τις αποδείξεις της ολικής και ριζικής ανατροπής όσων γνωρίζαμε για τις παγκόσμιες ισορροπίες, σε όλες τις φάσεις της μεταπολεμικής ιστορίας, από τον Ψυχρό Πόλεμο έως και τα όσα ακολούθησαν την πτώση του Τείχους.

Οσα συμβαίνουν μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το Ισραήλ δεν υπολογίζει τίποτε και προχωρεί, ο Πρόεδρος Τραμπ μάλλον θα αναζητήσει μία εντυπωσιακή έξοδο από το μέτωπο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος και από τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και επειδή είναι και πάλι επίσημος συνομιλητής (τουλάχιστον του Τραμπ, πιθανώς προσεχώς και άλλων), η Ευρώπη ψάχνεται, ενώ Κίνα και Ινδία μελετούν τις κινήσεις τους και κάποια στιγμή θα τις κάνουν.

Σε ένα τέτοιο μπαχαλοποιημένο διεθνές περιβάλλον, με τις επιπτώσεις του πολέμου να σαρώνουν τα πάντα, οι προβλέψεις είναι ό,τι πιο άκυρο μπορεί να κάνει κανείς. Το ίδιο ισχύει και για τις βεβαιότητες, κάθε είδους. Όπως ότι «αποκλείονται οι πρόωρες εκλογές», μιλώντας για τα δικά μας. Οποιος και να το λέει θα πρέπει να σκεφτεί καλά πώς θα απαντούσε στην ερώτηση: «και πού το ξέρεις;»…