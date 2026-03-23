Ο Τραμπ «ξαναχτυπά»: Επικοινωνούμε με «κορυφαίο» Ιρανό ηγέτη για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφές με έναν «κορυφαίο» και «σεβαστό» παράγοντα του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σε δηλώσεις του απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ τόνισε ότι μεγάλο μέρος της ιρανικής ηγεσίας έχει «εξουδετερωθεί» σε προηγούμενες φάσεις, ενώ ανέφερε ότι η επαφή γίνεται μέσω των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του Ιρανού συνομιλητή.

Όταν ερωτήθηκε για την πιθανή συμμετοχή του Χαμενεΐ στις συνομιλίες, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει καμία άμεση επικοινωνία από τον γιο του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη και ότι δεν είναι καν σαφές αν είναι εν ζωή. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί τον Χαμενεΐ πραγματικό ηγέτη της χώρας.

Σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ σε πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως εγώ, εγώ και… όποιος κι αν είναι ο επόμενος αγιατολάχ». Προσέθεσε ότι αναμένεται «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος».

Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές αφορούν άτομα που θεωρεί «πολύ λογικά και σταθερά», επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποι μέσα τους ξέρουν ποιοι είναι» και ότι «ίσως ένας από αυτούς είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».

Τέλος, ο Τραμπ προέβλεψε σημαντική μείωση στην τιμή του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι «θα πέσει σαν πέτρα» μόλις επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Αυτός ο γύρος επικοινωνιών έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν τη σταθεροποίηση της περιοχής, ενώ η διεθνής αγορά ενέργειας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις λόγω των πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου.

Το παρασκήνιο των δηλώσεων

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας 23/3, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επειδή υπήρξαν «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν. Η Τεχεράνη, πάντως, λέει πως δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές και πως ο Τραμπ απλώς υποχώρησε μπροστά στο τεράστιο πλήγμα που έχουν υποστεί οι διεθνείς αγορές και η παγκόσμια οικονομία.