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Ο Τραμπ διαπραγματεύθηκε... με τον εαυτό του για εκεχειρία - «Δεν έχουμε επαφές με τις ΗΠΑ» λέει το Ιράν
Ειδήσεις
14:31 - 23 Μαρ 2026

Ο Τραμπ διαπραγματεύθηκε... με τον εαυτό του για εκεχειρία - «Δεν έχουμε επαφές με τις ΗΠΑ» λέει το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά το πρωί της Δευτέρας (23/3) πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επειδή υπήρξαν «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη συνομιλιών με την πλευρά του Ιράν που δηλώνει πως δεν έχουν καμία επαφή με την Ουάσινγκτον.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός αναβάλει περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές υποδομές για πέντε ημέρες μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Τραμπ πήρε όμως ουσιαστικά πίσω την απειλή ότι οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν το Ιράν δεν ενεργήσει εντός 48 ωρών για να ανοίξει ξανά την κρίσιμη πλωτή οδό, η οποία μεταφέρει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Κανείς, όμως, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει με ποιο πρόσωπο από το καθεστώς του Ιράν έχει επαφές ο Λευκός Οίκος και ο Τραμπ δεν μας έκανε σοφότερους ως αυτό. Δεν έχει επίσης ανακοινωθεί επίσημα καμία επαφή αξιωματούχων των δύο χωρών. Το μόνο που έχει διαρρεύσει από τη μεριά των ΗΠΑ είναι πως ο Στίβεν Γουίτκοφ επεξεργάζεται ένα ειρηνευτικό σχέδιο έξι σημείων για να το προτείνει στο Ιράν, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Η Τεχεράνη, πάντως, λέει πως δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές και πως ο Τραμπ απλώς υποχώρησε μπροστά στο τεράστιο πλήγμα που έχουν υποστεί οι διεθνείς αγορές και η παγκόσμια οικονομία.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τις δηλώσεις Τραμπ περί "παραγωγικών" συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο και ότι οι αγορές ενέργειας θα παραμείνουν ασταθείς, διαψεύδοντας ότι το Ιράν συνομιλεί με τις ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση Τραμπ δημιούργησε προσδοκίες στην αγορά. Το πετρέλαιο είχε απότομη πτώση 10%, ενώ οι ευρωαγορές και τα futures της Wall Street σημείωσαν απότομη άνοδο.

Είτε υπάρχουν διαπραγματεύσεις, είτε όχι, αν ο Τραμπ έχει αποφασίσει να απεμπλακεί από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή είναι ένα θετικό νέο.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 14:50
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