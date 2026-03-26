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Κι όμως, οι πρόωρες εκλογές δεν είναι το πιο απίθανο σενάριο
Ανεμοδείκτης
12:44 - 26 Μαρ 2026

Κι όμως, οι πρόωρες εκλογές δεν είναι το πιο απίθανο σενάριο

Άγγελος Κωβαίος
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Μπορεί η μία διάψευση να διαδέχεται την άλλη για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και μπορεί, επίσης, να ισχύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει θεσμικές ακροβασίες με το θέμα αυτό.

Πλην όμως, τα γεγονότα δεν ρωτούν κανέναν και οι πρόωρες εκλογές μπορεί να επιβληθούν εξ αιτίας τους και εκ των συνθηκών. Ορισμένες πηγές εφιστούν την προσοχή στις δικαστικές εξελίξεις κάποιων υποθέσεων και σκανδάλων. Άλλες πηγές όμως εστιάζουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του.

Ξεκινώντας από το τσουνάμι της ακρίβειας και φτάνοντας στο ενδεχόμενο υποχώρησης του τουρισμού, που σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική ύφεση που προμηνύεται, κάποια στοιχεία μπορεί να συνθέσουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που θα φθείρει την κυβέρνηση με ταχείς ρυθμούς. Υπό αυτό το πρίσμα και με καθαρά ρεαλιστικούς όρους, εκλογές την άνοιξη του 2027 φαντάζει σήμερα η πιο ριψοκίνδυνη επιλογή για την κυβέρνηση, ίσως και για την χώρα…

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