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Επανεμφάνιση Σαμαρά στο Πολεμικό και Τσίπρα με τηλεοπτική συνέντευξη
Ανεμοδείκτης
15:24 - 30 Μαρ 2026

Επανεμφάνιση Σαμαρά στο Πολεμικό και Τσίπρα με τηλεοπτική συνέντευξη

Reporter.gr Newsroom
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Είναι σχεδόν προφανές ότι βρισκόμαστε σε περίοδο συνεχών εξελίξεων στο πολιτικό πεδίο (και στο παρασκήνιο).

Η αβεβαιότητα που απλώνεται λόγω πολέμου και των παρενεργειών του, έχει αρχίσει να πυροδοτεί εκλογικά σενάρια, περισσότερο ή λιγότερο βάσιμα ως προς τον χρόνο των πρόωρων εκλογών, για τις οποίες ορισμένοι στοιχηματίζουν.

Αυτή η κινητικότητα φαίνεται ότι οδηγεί σε επισπεύσεις των σχεδιασμών τους, τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ενώ άγνωστο είναι το πόση φόρα διαθέτει ακόμη η Μαρία Καρυστιανού και πώς θα κινηθεί. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ επανεμφανίζεται δημόσια την Δευτέρα (30/3) στο Πολεμικό Μουσείο, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή Γιάννη Μάζη, ενώ ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός, έχει προγραμματίσει μία τηλεοπτική συνέντευξη την Πέμπτη στον ΑΝΤ1, στην οποία θα πρέπει να πει κάτι καινούργιο και διαφορετικό από τα όσα επαναλαμβάνει στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης», για τις οποίες το (όποιο) ενδιαφέρον έχει μάλλον εξαντληθεί. Η βιασύνη πάντως είναι αισθητή…

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