Η κρίσιμη λεπτομέρεια στην απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

Η ανακοίνωση της απαγόρευσης πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες από τον Πρωθυπουργό.

Η κατ’ αρχήν θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ωστόσο, πρόκειται να ψηφιστεί τους επόμενους μήνες και θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2027. Εχουμε δηλαδή δρόμο ακόμη.

Ως προς αυτά υπάρχει μία κρίσιμη λεπτομέρεια. Και αυτή φαίνεται στην ταυτόχρονη με τις ανακοινώσεις επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που να ρυθμίζει τους όρους και τους κανόνες των απαγορεύσεων. Ο συνδυασμός όλων των παραμέτρων καταλήγει στην διαπίστωση, ότι όσο καλή κι αν είναι η πρόθεση, υπάρχει ο κίνδυνος η ελληνική ρύθμιση να προσκρούει σε όσα ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη. Ως προς την ταχύτητα με την οποία η Ενωση θα ενεργήσει, η αισιοδοξία δεν είναι και πολύ δικαιολογημένη…