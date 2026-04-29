Και επειδή δεν το κρύβω, έχουμε ΑΕΚτζιδικη ψυχή, θεωρούμε πολύ σημαντική και ευχάριστη αυτή την είδηση. Ο καταπληκτικός Βίντα, ένας παίκτης με μεγάλη ψυχή και τεράστια απόδοση, ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Και μάλιστα το έκανε ανήμερα των γενεθλίων του - έγινε 37 ετών. Να ζήσει λοιπόν ο Κροάτης στόπερ. Τα καλά νέα να λέγονται…μας χρειάζονται.
14:39 - 29 Απρ 2026
Ο Βίντα
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Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 14:41