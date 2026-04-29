Οι αθλητικές ειδήσεις δεν είναι η ειδικότητα μας, αλλά τις δημοσιεύουμε αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικές.

Και επειδή δεν το κρύβω, έχουμε ΑΕΚτζιδικη ψυχή, θεωρούμε πολύ σημαντική και ευχάριστη αυτή την είδηση. Ο καταπληκτικός Βίντα, ένας παίκτης με μεγάλη ψυχή και τεράστια απόδοση, ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Και μάλιστα το έκανε ανήμερα των γενεθλίων του - έγινε 37 ετών. Να ζήσει λοιπόν ο Κροάτης στόπερ. Τα καλά νέα να λέγονται…μας χρειάζονται.