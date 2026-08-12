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ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ
Ειδήσεις
23:00 - 12 Αυγ 2026

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΦΗ έκανε για δεύτερη φορά τη μεγάλη έκπληξη μέσα σε λίγους μήνες. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε και το ελληνικό Super Cup στο Παγκρήτιο, επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι.

Η «αρμάδα» του Χρήστου Κόντη αποδείχθηκε εφτάψυχη. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 38ο λεπτό, όταν ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο ΟΦΗ κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ανδρούτσος στο 69’ και ο Κωστούλας στο 76’ έδωσαν προβάδισμα στους Κρητικούς.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζίνι με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα και έστειλε τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, ο ΟΦΗ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, κατακτώντας έναν ακόμη τίτλο μέσα σε λίγους μήνες. Μοιραίος για την «Ένωση» ήταν ο Βάργκας, ο οποίος αστόχησε στην εκτέλεσή του και έδωσε ουσιαστικά το τρόπαιο στους Ηρακλειώτες.

Ο ΟΦΗ, λοιπόν, πανηγυρίζει τον δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες και πλέον ταξιδεύει με... φόρα στα playoffs του Europa League. Από την άλλη, η ΑΕΚ καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα, καθώς μπροστά της βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση των playoffs του Champions League απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 23:03
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