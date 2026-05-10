ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΑΕΚ στην κορυφή της Ελλάδας: Ο 14ος τίτλος στην ιστορία της ομάδας
Ειδήσεις
21:35 - 10 Μάι 2026

Η ΑΕΚ στην κορυφή της Ελλάδας: Ο 14ος τίτλος στην ιστορία της ομάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα δραματικό ντέρμπι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις με «χρυσό» γκολ του Ζοάο Μάριο.

Η Ένωση, που χρειαζόταν μόνο τη νίκη για να στεφθεί πρωταθλήτρια, πίεσε από τα πρώτα λεπτά αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα. Ωστόσο, ήταν ο Παναθηναϊκός που άνοιξε το σκορ στο 63ο λεπτό. Ο Τσέριν επιχείρησε πλασέ μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τεττέη πήρε το ριμπάουντ, σκοράροντας με κεφαλιά για το 0-1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dif7q0a037q1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επιθετικές αλλαγές, περνώντας τον Ζίνι στο παιχνίδι, με τον Αγκολέζο να αλλάζει τη ροή της αναμέτρησης. Στο 72’, μετά από σέντρα του Ρότα και κόντρα στον Γιόβιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Ζίνι, ο οποίος με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ.

Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» συνεχίστηκε, με τον Ζίνι να αγγίζει την ανατροπή λίγα λεπτά αργότερα, όταν το πλασέ του κατέληξε στο δοκάρι. Τελικά, η λύτρωση για την ΑΕΚ ήρθε στο 90+3’. Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην Ένωση μια νίκη-τίτλο και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=U3j2us3VEdw}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 08:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία
Πολιτική

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης
Πολιτική

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ