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Διαπιστώσεις από το λάθος στο «πόθεν έσχες» του Ανδρουλάκη
Ανεμοδείκτης
12:55 - 12 Μάι 2026

Διαπιστώσεις από το λάθος στο «πόθεν έσχες» του Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων έχει ούτως ή άλλως περιορισμένη σημασία και όπως έχει αποδειχθεί, είναι περισσότερο μία αφορμή για κουτσομπολιά και κους-κους, παρά οτιδήποτε άλλο.

Στην εφετινή διαδικασία αυτό που κυριάρχησε ήταν το λάθος, προφανώς όχι σκόπιμο, στη δήλωση «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη, απ’ όπου απουσίαζαν οι καταθέσεις στο εξωτερικό – κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Ο ίδιος με δήλωσή του παραδέχθηκε το λάθος του λογιστή του, όπως ανάφερε – και πράγματι, δεν έγινε και κάτι δραματικό. Δίδεται πάντως μία αφορμή για σχόλια, όταν μιλά κανείς για έλεγχο, διαφάνεια, λογοδοσία κ.λπ., όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υποπίπτει σε τέτοιες παραλείψεις. Και, πάντως, επιβεβαιώνεται και σε αυτήν την περίπτωση ότι η πολιτική είναι μία πολύ επικερδής δραστηριότητα…

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