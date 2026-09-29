Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση από την κυβέρνηση - Μείωση τώρα του ΕΦΚ στα καύσιμα

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Mega, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι έχει «χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματός του, σημείωσε ότι «η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετυμηγορία», ενώ υποστήριξε ότι «πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες».

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Σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι «βασικός αντίπαλος του κόμματός του είναι η κυβέρνηση και κανένας άλλος». Αναφερόμενος, ωστόσο, στις επικρίσεις που έχει διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε», προσθέτοντας ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «να πάμε μπροστά και όχι πίσω».

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Οι προτάσεις για τα καύσιμα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων, επαναφέροντας την πρόταση για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά και για εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση λαμβάνει καθυστερημένα μέτρα για την ακρίβεια, ορισμένα από τα οποία, όπως είπε, είχαν προταθεί προηγουμένως από το ΠΑΣΟΚ.

«Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση» στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, προειδοποιώντας ότι όσο καθυστερούν οι παρεμβάσεις, περιορίζεται η κατανάλωση.

Παράλληλα, κάλεσε τα διυλιστήρια να συμβάλουν στη μείωση των τιμών.

«Τα διυλιστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα διυλιστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλουν να πέσουν οι τιμές», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ακόμη για τον κίνδυνο σημαντικής υποχώρησης της κατανάλωσης, εάν δεν υπάρξει άμεσα παρέμβαση στους βασικούς πυλώνες που έθεσε: μείωση του ΕΦΚ, αποκλιμάκωση των τιμών από τα διυλιστήρια και ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων.

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Όπως ανέφερε, «όσο περνάνε οι μέρες κερδίζουν από το ΦΠΑ παραπάνω».

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε επίσης κριτική σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή αναφορές περί «κακομοίρηδων», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δείχνουν, κατά την άποψή του, απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Η αντιπαράθεση για την Υγεία

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν και τα ζητήματα της Υγείας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ασκεί ειδικότερη κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Απαντώντας στις αναφορές του υπουργού Υγείας ότι, παρά τις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η τηλεϊατρική υπάρχει, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι μπορεί να υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα, ωστόσο το σύστημα δεν είναι πλήρως στελεχωμένο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τα νησιά.

«Υπάρχουν τα μηχανήματα, δεν είναι πλήρως στελεχωμένο το σύστημα π.χ. στα νησιά, για να οργανωθεί θέλει πάρα πολύ δουλειά», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις νοσοκομειακές δομές αποτυπώνουν, κατά την άποψή του, τις αδυναμίες του συστήματος.

«Αν ήταν καλό το σύστημα δεν θα αντιδρούσαν έτσι οι πολίτες όταν πηγαίνουν και συναντούν προβλήματα στα νοσοκομεία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην περίοδο διακυβέρνησης του κόμματος στον χώρο της Υγείας, δηλώνοντας ότι «επί ΠΑΣΟΚ, υπήρχε ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας», διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

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Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «καρτελοποίηση» στις ιδιωτικές δομές Υγείας και υποστήριξε ότι χρειάζεται ενιαίος τιμοκατάλογος στις ιδιωτικές δομές. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των υποδομών Υγείας στα νησιά.