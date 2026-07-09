Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Την πεποίθησή της ότι ο διάλογος και η διπλωματία μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξέφρασε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Με αφορμή την επίσκεψή της στην Αθήνα, η κ. Μέτσολα παραχώρησε συνέντευξη στο CNN Greece, στην οποία αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της ασφάλειας.

Στο ίδιο φόντο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η διαχείριση της μετανάστευσης και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας θα πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας.

Αναφερόμενη στις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες, η Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε ότι η Ελλάδα αναγνώρισε έγκαιρα τη μεταβαλλόμενη γεωπολιτική πραγματικότητα και προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της άμυνάς της. Όπως σημείωσε, οι επιλογές αυτές δεν ενισχύουν μόνο την εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά συμβάλλουν παράλληλα και στην ενίσχυση της συνολικής αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτίμησε ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Σύμφωνα με την κ. Μέτσολα, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην προώθηση κρίσιμων νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ η άμυνα αναμένεται να παραμείνει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.