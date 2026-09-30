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Καφούνης (ΕΣΕΕ): Καλοδεχούμενες οι 120 δόσεις – Χρειάζεται διαρκής ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις
Επιχειρήσεις
15:18 - 30 Σεπ 2026

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Καλοδεχούμενες οι 120 δόσεις – Χρειάζεται διαρκής ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom

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Θετικά υποδέχεται η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που μπορεί να προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι είχε θέσει επιτακτικά το συγκεκριμένο αίτημα, θεωρώντας πως η επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής μπορεί να συμβάλει στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Παράλληλα, θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της Συνομοσπονδίας και για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, οι οποίες, όπως σημειώνει, κινούνται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των πιέσεων που δέχεται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΕΣΕΕ αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων, προκειμένου να αξιολογήσει το πραγματικό εύρος τους και τον αντίκτυπο που θα έχουν στην αγορά και στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων.

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων να μεταφέρονται καθημερινά στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και συνολικά στην αγορά.

Για τον λόγο αυτό, ζητεί από το οικονομικό επιτελείο να διατηρήσει διαρκή ετοιμότητα, ώστε, εφόσον προκύψουν νέες πιέσεις, να μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε πρόσθετες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και η διατήρηση της λειτουργίας της αγοράς πρέπει να παραμείνουν σταθερές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής.

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